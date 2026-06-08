Cómo la combinación de melatonina y magnesio de Wellbeinn ayuda a mejorar tu descanso por las noches - Wellbeinn

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de junio de 2026.-

El ritmo de vida actual, marcado por la hiperconectividad, las jornadas laborales exigentes y la exposición constante a las pantallas, altera de forma directa los mecanismos naturales de recuperación del cuerpo humano. No basta con acumular horas en la cama si el descanso no es verdaderamente reparador. La falta de un sueño profundo e ininterrumpido incide negativamente en la capacidad de concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico del día siguiente. Para abordar este problema de raíz, la ciencia apunta hacia la sinergia de micronutrientes específicos capaces de estabilizar el sistema nervioso y facilitar una desconexión real antes de dormir.

La sinergia del bisglicinato de magnesio y la melatonina en el sistema nervioso

El secreto de una recuperación nocturna eficaz reside en actuar de forma simultánea sobre los ritmos circadianos y la relajación neuromuscular. La melatonina se encarga de enviar la señal biológica de que ha llegado el momento de dormir, reduciendo el tiempo necesario para conciliar el sueño. Sin embargo, su efecto resulta incompleto si el cuerpo permanece en un estado de tensión física o mental. Aquí es donde interviene el magnesio, concretamente en su forma de bisglicinato, una variante que garantiza una absorción digestiva óptima sin causar molestias. Este mineral relaja la musculatura periférica y apacigua la actividad cerebral, rebajando los niveles de cortisol y preparando el terreno para que la melatonina actúe con la máxima eficacia.

La propuesta de Wellbeinn con su Pack Night Recovery no se limita a inducir el adormecimiento, sino que busca optimizar cada una de las fases del ciclo del sueño. Al incorporar zinc y vitamina B6 a la fórmula de melatonina y magnesio, se potencia la síntesis natural de neurotransmisores esenciales como la serotonina. El resultado es un descanso sostenido que evita los microdespertares nocturnos, esos pequeños cortes en el sueño que destruyen la fase REM y provocan una intensa sensación de fatiga. Esta combinación actúa como un reseteo celular completo, permitiendo que las funciones cognitivas y los tejidos musculares se reparen de manera eficiente durante la noche.

Un enfoque integral para recuperar el bienestar físico y cognitivo

A diferencia de los enfoques basados en sedantes químicos tradicionales, que a menudo generan dependencia o provocan somnolencia al día siguiente, el uso estratégico de estos nutrientes respeta la bioquímica del organismo. Al aportar los precursores correctos en las dosis adecuadas, se facilita una transición natural hacia el reposo. Esto resulta especialmente crucial para profesionales, atletas o cualquier persona expuesta a altos niveles de estrés diario, quienes necesitan asegurar una recuperación completa para mantener su bienestar a largo plazo.

En definitiva, la integración diaria de melatonina y magnesio constituye una herramienta preventiva de primer orden para proteger la salud integral. Lograr un descanso profundo es la base fundamental sobre la que se construye una vida equilibrada y productiva.

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