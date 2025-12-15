Comidas y cenas de empresa en Navidad: los desfases en restaurantes

Cena de empresa - Daniel Fernández

Daniel Fernández, propietario de El Carbón de Valentina (Madrid) analiza los detalles de las cenas de empresa que tienen lugar en estas fechas

Madrid, 15 de diciembre.- Cada diciembre, en El Carbón de Valentina, las brasas no son lo único que arde. También se calientan los grupos de empresa que llegan con ese espíritu festivo que solo aparece cuando se acerca la Navidad y el jefe suelta el mítico: "Hoy invita la casa… bueno, la empresa".



Según cuenta Daniel, el pico fuerte de cenas y comidas de empresa cae siempre entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre, las dos primeras semanas de diciembre, con un claro predominio de jueves y viernes. "Es el momento en el que las empresas buscan cerrar el año, reforzar vínculos entre equipos y celebrar los objetivos alcanzados", señala.



Desde la experiencia de gestión de grupos numerosos, Daniel destaca que, a pesar de que muchos restaurantes anuncian con antelación la disponibilidad para cenas de empresa, cada año se repite un elevado número de solicitudes de última hora, con peticiones para grupos de 20, 40 o incluso más de 60 personas con muy poco margen de previsión.



Aquí van las escenas más épicas que se encuentra cada año:



El clásico: "Solo una copa" que acaba en karaoke improvisado

Empieza con un vinito tranquilo, un brindis suave, pero justo cuando alguien dice "Daniel, la última", esa frase es la señal oficial de fiesta.

Cinco minutos después, Estopa o Melendi suenan como si se estuviera en un concierto.



El que dice venir "a picar" y termina preguntando si queda cocido para llevar

Siempre hay uno que entra diciendo: "Algo ligero, que mañana madrugo."



Y luego: torreznos, croquetas, mollejas, merluza, tacos y un recorrido gastronómico sin frenos. El remate: "Dani, ¿esto lo podéis poner para llevar?".



La competición secreta entre compañeros

No está escrita, pero existe:



• Quién aguanta más vino



• Quién pide postre sin arrepentirse



• Quién roba el último torrezno sin testigos



El jefe intentando mantener la compostura y fallando gloriosamente

Primero serio, luego relajado, luego generoso: "Pon otra ronda, que este año se lo han currado." Un clásico que nunca decepciona.



Los de RRHH en modo observación

No se les escapa nada. Disfrutan, sí, pero también registran mentalmente cada baile, cada frase fuera de lugar y cada flirteo interdepartamental.

Si existiera un Excel de "momentos memorables", diciembre sería su mes favorito.



El ritual de las fotos: 200 móviles buscando el mejor ángulo

Cuando llega el postre, llega la frase: "¡Venga, foto de equipo para LinkedIn!". Se levantan, se sientan, cambian de sitio y parece un photocall navideño.



Los regalos de amigo invisible: el bingo de lo inesperado

Se encuentra de todo:



• Calcetines imposibles



• Tazas



• Mini botellas



• Y un jamón entero



Diciembre se consolida como uno de los periodos de mayor actividad en el sector de la restauración. En el restaurante El Carbón de Valentina, ubicado en la Calle de Antonio López, 199, se trabaja para que cada grupo se sienta como en casa, una propuesta basada en la cocina al fuego, y un ambiente especialmente marcado por la Navidad.







