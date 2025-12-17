Confianz culmina una operación multivendedor de máxima complejidad en el sector del transporte express

Manuel Urrutia, Joaquin Moral, Ibon Arbaizagoitia - CONFIANZ

La firma alinea los intereses de tres compañías competidoras ( Arin Express , Trans Paneuropa y HTG Express ) en una venta conjunta a Everwood Capital , en una de las operaciones más singulares del año en transporte express industrial.

Bilbao, 17 de diciembre de 2025.

Confianz ha actuado como asesor único de las tres compañías vendedoras en la operación, cerrada el pasado 20 de noviembre, por la que Everwood Capital, a través de su Fondo de Transporte y Logística (T&L), ha adquirido la mayoría del capital de Arin Express, Trans Paneuropa y HTG Express. Las tres tienen sede en Irún (Gipuzkoa) y son referentes del transporte express industrial puerta a puerta.

La triple adquisición da lugar al principal grupo español y a uno de los tres mayores operadores europeos en este segmento, con 100 millones de euros de facturación, 250 empleados y más de 5.000 clientes en Europa y el norte de África, especialmente Marruecos, donde se están radicando los principales fabricantes de automoción.

La singularidad de la operación reside en que las tres compañías, tradicionalmente competidoras entre sí, debían presentar una posición vendedora unificada ante el fondo comprador. A esta complejidad se suma la ejecución simultánea en diversas jurisdicciones: Alemania, Francia, Italia, Serbia, Rumanía y Marruecos. Confianz ha liderado este proceso integrando en una estrategia común todos los aspectos jurídicos, fiscales y económico-financieros necesarios para cerrar un acuerdo único.

"Alinear los intereses de tres compañías competidoras y convertirlos en una sola voz negociadora ha sido un reto que exigía precisión técnica, confianza mutua y una visión estratégica compartida. Nuestro trabajo consistió en construir ese punto de encuentro y hacerlo viable para todas las partes", afirma Manuel Urrutia, socio y CEO de Confianz.

El asesoramiento ha abarcado el análisis estratégico inicial, la definición del perímetro de venta, la revisión jurídico-fiscal, la modelización y valoración económico-financiera y la negociación de los términos contractuales, ejerciendo como interlocutor único frente a Everwood en nombre de los tres vendedores.

Las compañías adquiridas aportan capacidades complementarias. Arin Express, fundada hace 20 años, lidera el corredor con el norte de África y cuenta con filiales en Italia, Turquía, Serbia, Rumanía y Marruecos, además de una actividad destacada en Algeciras. Trans Paneuropa, fundada en 1994, está especializada en automoción e industria en toda Europa a través de su filial alemana Citius. HTG Express, con la mayor base de clientes (más de 3.500) y filiales en Francia y Marruecos, aportará a su director general, Geoffrey Sterkendries, como responsable del nuevo grupo.

Las familias vendedoras permanecerán en el accionariado y acompañarán la expansión de esta nueva etapa.

"Esta operación demuestra el valor diferencial de Confianz integrando disciplinas y voluntades para resolver la complejidad donde otros necesitarían varios despachos. Nos sentimos especialmente orgullosos de haber articulado un acuerdo que preserva los intereses de cada vendedor y permite al fondo construir un proyecto de escala paneuropea", añade Urrutia.

Confianz desea reconocer la colaboración del equipo legal de Garrigues, asesor del comprador, cuya labor ha sido clave para la buena marcha del proceso.

Sobre Confianz

Confianz es una firma de asesoramiento integral especializada en operaciones corporativas, fiscalidad avanzada y reestructuraciones empresariales. Con equipos coordinados en las áreas legal, fiscal y económico-financiera, acompaña a empresas, fondos y grupos familiares en procesos de compraventa, crecimiento y organización societaria, aportando un enfoque práctico y orientado a la toma de decisiones.