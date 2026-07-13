Los congelados en hojaldre de D’Carnilsa conquistan Europa con sabor, calidad y practicidad - D’Carnilsa

(Información remitida por la empresa firmante)

Los productos congelados en hojaldre de D’Carnilsa continúan ganando terreno en el mercado europeo, posicionándose como una de las opciones preferidas por restaurantes, cafeterías, panaderías, hoteles y establecimientos del canal HORECA gracias a su sabor auténtico, facilidad de preparación y excelente aceptación entre consumidores de diferentes nacionalidades.

Madrid, 13 de julio.- En un sector donde la rapidez operativa, la calidad constante y la rentabilidad son factores determinantes, D’Carnilsa ha logrado desarrollar una línea de productos congelados que responde a las necesidades actuales de los negocios de alimentación en toda Europa.

Entre los productos más destacados de la marca se encuentran el Pastel de Pollo, el Pastel de Carne, el tradicional Pastel Gloria y el innovador Pastel Hawaiano, referencias que se han convertido en una solución práctica y altamente rentable para establecimientos que buscan ofrecer productos de gran sabor sin complicaciones en la cocina.

Una propuesta pensada para el canal HORECA

La línea de hojaldres congelados de D’Carnilsa ha sido diseñada específicamente para facilitar la operación de restaurantes, cafeterías, hoteles, caterings y tiendas especializadas. Gracias a su formato congelado, los productos mantienen sus características originales y permiten una gestión eficiente del inventario, reduciendo desperdicios y optimizando tiempos de preparación.

Su elaboración es sencilla: basta con hornear los productos durante unos minutos para obtener un hojaldre dorado, crujiente y con rellenos generosos que conservan todo su sabor y textura.

Esta facilidad operativa ha convertido a los hojaldres D’Carnilsa en una alternativa ideal para negocios que desean ampliar su oferta gastronómica sin necesidad de incrementar la complejidad de sus procesos internos.

Sabor que trasciende fronteras

Uno de los aspectos más destacados de esta línea de productos es su capacidad para conectar con consumidores de diferentes culturas y nacionalidades. Aunque muchos de estos sabores tienen raíces latinoamericanas, su perfil gastronómico ha logrado conquistar paladares de toda Europa.

El Pastel de Pollo destaca por su relleno jugoso y equilibrado, mientras que el Pastel de Carne ofrece una combinación tradicional que continúa siendo una de las favoritas del público.

Por su parte, el Pastel Gloria, reconocido por su característico relleno dulce, aporta una propuesta diferente para quienes buscan opciones de repostería tradicional. El Pastel Hawaiano, con su combinación de ingredientes dulces y salados, se ha convertido en una de las referencias más innovadoras y de mayor crecimiento dentro del catálogo.

La versatilidad de estos productos permite que sean consumidos en desayunos, meriendas, pausas para café, servicios de catering o incluso como una opción rápida para cualquier momento del día.

Crecimiento sostenido en Europa



La creciente demanda de productos congelados de alta calidad ha impulsado la expansión de D’Carnilsa en diversos mercados europeos. Cada vez más distribuidores y operadores del sector HORECA incorporan estos hojaldres a su oferta debido a su excelente relación entre calidad, sabor y facilidad de preparación.

Este crecimiento responde también a una tendencia cada vez más marcada entre los consumidores: buscar alimentos prácticos que mantengan estándares elevados de sabor y experiencia gastronómica.

Con una apuesta constante por la innovación, la calidad y el desarrollo de productos adaptados a las necesidades del mercado, D’Carnilsa continúa fortaleciendo su presencia en Europa, consolidándose como un referente en la distribución de productos congelados para el sector profesional.

Una solución rentable para negocios de alimentación

Además de su aceptación entre los consumidores, los hojaldres congelados de D’Carnilsa ofrecen importantes ventajas comerciales para los establecimientos. Su fácil almacenamiento, rápida preparación y excelente rendimiento permiten maximizar la eficiencia operativa sin renunciar a la calidad del producto final.

La combinación de tradición, innovación y practicidad ha convertido al Pastel de Pollo, Pastel de Carne, Pastel Gloria y Pastel Hawaiano en algunos de los productos más demandados dentro de la oferta congelada de la compañía.

Con una presencia cada vez mayor en restaurantes, cafeterías, hoteles y distribuidores especializados, D’Carnilsa continúa demostrando que la calidad y el sabor pueden viajar congelados y llegar a la mesa con la misma frescura y autenticidad que los consumidores esperan.

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Emisor: Dcarnilsa - El Sabor de mi Tierra

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