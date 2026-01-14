Copisa avanza sus obras: entorno de la Sagrada Família, CAP de Castelldefels y Escuela Les Filadores

Copisa proyectos vinculados a la transformación - Copisa

Copisa Constructora Pirenaica impulsa actualmente diversos proyectos vinculados a la transformación urbana, la mejora de equipamientos sanitarios y la ampliación de infraestructuras educativas

España, 14 de enero.- Su actividad reciente se orienta a la modernización del territorio y a la creación de espacios más accesibles, sostenibles y ajustados a las necesidades de la ciudadanía. Entre las obras en curso destacan la reurbanización del entorno de la Sagrada Família en Barcelona, el nuevo Centro de Atención Primaria (CAP) de Castelldefels y la Escuela Les Filadores de Sentmenat.



Reurbanización del entorno de la Sagrada Família

Uno de los proyectos más emblemáticos que ejecuta Copisa es la transformación del entorno inmediato de la Sagrada Família, obra clave de Antoni Gaudí y uno de los principales iconos urbanos de Barcelona. La intervención contempla la creación de un espacio peatonal frente a la fachada del Nacimiento, en la calle Marina, históricamente condicionado por el tráfico y la afluencia turística. Este ámbito pasará a ser una zona de estancia amplia y accesible que prioriza el tránsito a pie.



La actuación se integra en la estrategia municipal de superillas, cuyo objetivo es recuperar espacio público para el peatón y reducir la presencia del vehículo privado en áreas densamente pobladas. El proyecto supone un cambio significativo en la relación entre el templo y su entorno urbano, generando un espacio más ordenado, seguro y amable para residentes y visitantes.



Nuevo CAP de Castelldefels

Otro proyecto en desarrollo es el nuevo Centro de Atención Primaria de Castelldefels, una infraestructura sanitaria solicitada desde hace años debido al crecimiento demográfico del municipio. El CAP descongestionará los centros existentes y reforzará la atención sanitaria de proximidad mediante instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a los estándares actuales de salud pública.



El edificio albergará servicios de atención primaria, consultas especializadas y áreas de apoyo asistencial, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta sanitaria en el Baix Llobregat. Copisa desempeña un papel relevante en la ampliación y modernización de estos equipamientos públicos.



Nueva Escuela Les Filadores de Sentmenat

La tercera obra destacada es la construcción de la nueva Escuela Les Filadores de Sentmenat, un proyecto que representa un avance para la comunidad educativa local. Según información de Periodista Digital, Copisa inició las obras tras el acto de colocación de la primera piedra celebrado en marzo, con la participación de autoridades municipales y educativas.



El centro se diseña bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y modernización pedagógica. Permitirá sustituir instalaciones provisionales y ofrecer espacios interiores amplios, zonas exteriores educativas y una organización funcional que favorece la convivencia y la innovación docente.



Las obras actualmente en marcha reflejan una empresa alineada con las prioridades del territorio: mejorar la movilidad urbana, reforzar los servicios sanitarios y ampliar la red educativa. La reurbanización de la Sagrada Família, el CAP de Castelldefels y la Escuela Les Filadores de Sentmenat son ejemplos de cómo Copisa contribuye a espacios públicos más habitables, equipamientos más eficientes y servicios más próximos a la ciudadanía.







