CORSAIR refuerza su relación estratégica con Bitfocus y amplía el alcance de Elgato

Stream Deck Studio - Corsair / Elgato

(Información remitida por la empresa firmante)

La inversión fortalece una colaboración de casi una década en torno a Bitfocus Companion, el software de código abierto que ha convertido Stream Deck en una superficie de control de confianza para la radiodifusión, el sector audiovisual y la producción de eventos en todo el mundo

Madrid, 3 de agosto de 2026.- CORSAIR Gaming, Inc. (Nasdaq: CRSR) (Corsair o la Compañía), proveedor líder mundial de equipos de alto rendimiento para jugadores, streamers y creadores de contenido, ha anunciado hoy que, durante el trimestre, realizó una inversión minoritaria en Bitfocus AS (Bitfocus), la empresa de software con sede en Oslo responsable de Companion y Buttons, una plataforma de control y automatización de nivel empresarial para radiodifusión, eventos en directo, entornos audiovisuales y salas de control.



Desde hace casi una década, el proyecto de código abierto Companion ha convertido Elgato Stream Deck en una superficie de control de confianza para la radiodifusión en directo, el sector audiovisual y la producción de eventos. Permite controlar mezcladores de vídeo, sistemas de reproducción, iluminación y gráficos mediante cientos de integraciones desarrolladas por la comunidad, y cuenta con cientos de miles de instalaciones en estudios y recintos de todo el mundo. Sobre esta base, Bitfocus Buttons ofrece una edición de nivel profesional para los entornos de producción más exigentes, en los que es utilizada por importantes cadenas de radiodifusión y titulares de derechos. La inversión de Corsair refuerza esta relación y alinea la hoja de ruta de productos de Stream Deck con el enfoque profesional de Bitfocus.



La combinación de Stream Deck y Bitfocus Buttons amplía el alcance de Elgato más allá del escritorio de los creadores y lo lleva a entornos profesionales de producción de mayor valor, abriendo una vía de crecimiento sostenible, impulsada por el software y basada en un ecosistema y una comunidad que ya operan a gran escala. Esta iniciativa se apoya en la colaboración existente entre ambas empresas en torno a Stream Deck Studio, lanzado en 2024 como el primer dispositivo de hardware diseñado específicamente para Buttons.



Thi La, CEO de Corsair, declaró: "Me complace formalizar nuestra relación con Bitfocus. Juntos ofrecemos ahora una solución completa de software y hardware que, en mi opinión, resulta atractiva e innovadora para el mercado profesional de la radiodifusión. Esta colaboración también nos permitirá generar mayores sinergias mediante actividades conjuntas de I+D y una estrategia comercial compartida".



Ole-Andreas Lvland, CEO de Bitfocus, afirmó: "Estrechar aún más nuestra colaboración con Corsair y Elgato refuerza verdaderamente a nuestro equipo, y estoy sinceramente entusiasmado con lo que nos depara el futuro. La inversión minoritaria de Corsair no solo nos proporciona el capital necesario para impulsar nuestra próxima fase de crecimiento y desarrollo, sino también un valioso intercambio de conocimientos sobre el mercado que acelerará la innovación para ambas partes y garantizará que ofrezcamos exactamente lo que el mercado necesita. Al mismo tiempo, nuestra visión sigue siendo clara: impulsar el sector haciendo que la producción de alta calidad sea más sencilla y accesible, tanto para grandes emisiones televisivas como para estudios compactos. Es importante destacar que Bitfocus mantiene su compromiso con un ecosistema abierto mientras seguimos superando límites y ampliando nuestro segmento B2B de formas nuevas y estimulantes. Estoy convencido de que esta colaboración más estrecha generará increíbles sinergias para todos los implicados".



Declaraciones prospectivas

"Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, tanto expresas como implícitas, en el sentido establecido por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones relativas al posible crecimiento futuro de la Compañía en determinadas categorías de productos; los futuros factores adversos y favorables que podrían afectar a las ventas y a los resultados operativos de la Compañía, incluidas las limitaciones en el suministro de semiconductores y la demanda de estaciones de trabajo orientadas a la inteligencia artificial; así como el posible crecimiento y la trayectoria a largo plazo de nuestros segmentos.



Las declaraciones prospectivas se basan en las convicciones de la dirección, así como en las hipótesis formuladas por esta y en la información de la que dispone actualmente. Dado que dichas declaraciones se basan en expectativas sobre resultados financieros y operativos futuros y no constituyen afirmaciones de hechos, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados.



Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales se incluyen, entre otros: el limitado historial operativo de la Compañía, que dificulta la previsión de sus futuros resultados operativos; las condiciones macroeconómicas actuales, incluidos los efectos de la elevada inflación y el riesgo de recesión sobre la demanda de nuestros productos, la confianza de los consumidores y los mercados financieros en general; los cambios en las normativas, políticas y acuerdos comerciales y la imposición de aranceles que afecten a nuestros productos u operaciones, incluidos los posibles nuevos aranceles aplicables a las importaciones de Estados Unidos y nuestra capacidad para mitigar sus efectos; la capacidad de la Compañía para desarrollar y mantener la solidez de su marca entre los aficionados al gaming, el streaming y la creación de contenido, así como su capacidad para desarrollar de manera continua y comercializar con éxito nuevos productos y mejoras de los productos existentes; la introducción y el éxito de nuevo hardware informático de alto rendimiento de terceros, especialmente unidades de procesamiento gráfico y unidades centrales de procesamiento, así como nuevos videojuegos avanzados; las fluctuaciones en los resultados operativos; la pérdida o la incapacidad para atraer y retener a personal directivo clave; los efectos de acontecimientos geopolíticos y situaciones de inestabilidad; los retrasos o interrupciones en las instalaciones de fabricación y distribución de la Compañía o de terceros; y los demás factores descritos en el apartado Factores de riesgo de nuestro Informe Anual presentado mediante el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), así como en nuestras posteriores presentaciones ante la SEC.



Todas las declaraciones prospectivas reflejan nuestras convicciones e hipótesis únicamente a fecha de publicación de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias futuras.



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