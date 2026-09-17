Cosbar Group incorpora a Tobias Kuetscher como nuevo CEO Global

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de septiembre de 2026.

Cosbar Group, compañía referente en belleza con una sólida trayectoria en haircare y skincare desde hace casi 60 años, anuncia la incorporación de Tobias Kuetscher como nuevo CEO Global.

Su llegada marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, con el foco puesto en reforzar su posición en el mercado de la belleza y sentar las bases para una nueva fase de desarrollo y transformación tanto a nivel internacional como a través de nuevas categorías, canales y oportunidades de negocio.

Así resume Tobias Kuetscher su visión de esta nueva etapa: “Me incorporo a Cosbar Group con la convicción de que contamos con unos cimientos extraordinariamente sólidos y con una oportunidad enorme por delante. Mi objetivo es acelerar el crecimiento internacional de nuestras marcas, seguir desarrollando nuestras capacidades de fabricación y private label y explorar nuevas marcas, categorías

y canales que nos permitan construir el futuro de la compañía. Y tengo el privilegio de hacerlo junto a un equipo con una experiencia, talento y enorme pasión por este proyecto”.

Una sólida trayectoria internacional en la industria de la belleza

Tobias Kuetscher cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria cosmética, construyendo y liderando marcas y negocios en peluquería profesional, cuidado de la piel y otras categorías de belleza. Inició su carrera en L’Oréal Groupe, donde desarrolló funciones de marketing, ventas y desarrollo de negocio, participando en el lanzamiento y desarrollo de Matrix en nuevos mercados y trabajando con L’Oréal Professionnel, Redken, Kérastase y Shu Uemura.

Posteriormente, se incorporó a TIGI y Unilever, donde llegó a ser Director General para Europa y Asia-Pacífico, liderando negocios en múltiples mercados y trabajando estrechamente con clientes profesionales, distribuidores y equipos internacionales. Más recientemente, como Chief Growth Officer de Underlining en Estados Unidos, ha contribuido a escalar marcas de belleza en peluquería, cuidado de la piel, uñas y maquillaje, con responsabilidad sobre Ventas, Marketing, Cadena de Suministro y Desarrollo de Producto y un marcado foco en el crecimiento internacional y el enfoque omnicanal.

Una nueva etapa para Cosbar Group

La incorporación de Tobias Kuetscher refuerza la vocación de Cosbar Group de construir sobre sus fortalezas actuales: reforzar su posición en España en haircare y skincare, su experiencia en el canal profesional y sus capacidades de I+D, fabricación y logística. Al mismo tiempo, la compañía abordará nuevas oportunidades de desarrollo.

“Para mí, este nuevo reto reúne algunos de los aspectos que más he disfrutado a lo largo de mi carrera: construir marcas, desarrollar personas, crecer internacionalmente y transformar negocios. Las bases son sólidas, la ambición es alta y la oportunidad es extraordinaria. Estoy deseando construir esta próxima etapa junto al equipo de Cosbar Group”, explica Kuetscher.

Enric Aliberch: un sólido legado de más de dos décadas

Kuetscher toma el relevo de Enric Aliberch, quien cierra una etapa de más de 20 años vinculado a Cosbar Group, primero como Director de Marca y, durante los últimos años, como CEO. Durante su etapa, ha profesionalizado y modernizado la compañía, diversificando las diferentes líneas de negocio, e iniciando el camino de la Internacionalización.

Hoy en día, las marcas del grupo, tanto en el cuidado de cabello -Montibello Haircare y Kevin Murphy Iberia- como en el cuidado de la piel -Montibello Skincare- gozan de un alto grado de valoración debido entre otros atributos, a su constante innovación, aportando la diferenciación necesaria para seguir desarrollando el valor del canal profesional.

Tras más de dos décadas de dedicación a Cosbar Group, Enric Aliberch continuará vinculado a la compañía como asesor externo, acompañando la transición y poniendo su consolidada experiencia en el sector al servicio de la nueva etapa.

Según palabras del propio Enric Aliberch: “Han sido más de 20 años en el que he tenido el privi-legio de liderar un proyecto apasionante junto con un equipo de excelentes profesionales a los cuales les debo el haber podido superar todos los retos nos han ido surgiendo.

Ha llegado el momento de trasladar el testigo a mi sucesor, con la tranquilidad de saber que la compañía cuenta con una base sólida y con una enorme capacidad para seguir creciendo. Tobias aporta una experiencia internacional y una visión de negocio que encajan plenamente con la ambición de Cosbar Group, y le deseo a él y a todo el equipo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.”

Y añade: “Quiero aprovechar para trasladar mi agradecimiento a todas las personas que durante estos más de 40 años han formado parte de mi vida profesional: clientes, distribuidores internacionales, medios de comunicación, competidores y, muy especialmente, a todos los equipos que han creído en mí y me han hecho sentir tremendamente afortunado de haber podido formar parte del canal profesional”.

Sobre Cosbar Group

Cosbar Group nació en Barcelona en 1967 con una idea sencilla: la belleza puede transformar la forma en que nos sentimos con nosotros mismos. Casi seis décadas después, ese propósito continúa guiando la actividad de la compañía, que se ha consolidado como un referente internacional en el cuidado del cabello y de la piel, manteniendo la cercanía y el espíritu innovador que marcaron sus orígenes.

Desde su sede en El Prat de Llobregat, Cosbar Group desarrolla y fabrica Montibello Haircare y Montibello Skincare, dos marcas nacidas en Barcelona y reconocidas tanto por los profesionales de la belleza como por los consumidores, dentro y fuera de España. A ellas se suma la distribución en Iberia de KEVIN.MURPHY, marca australiana especializada en productos de alto rendimiento para el cuidado capilar.

Detrás de cada producto hay un equipo comprometido con la innovación, la investigación y la excelencia, que trabaja cada día con una mirada integral sobre el cuidado: del cabello, de la piel, de las personas y del planeta.