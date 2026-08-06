Costa Del Mar Radio, la banda sonora chillout del verano en Madrid - Costa Del Mar Radio

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de agosto

Cuando el Chillout se convierte en la banda sonora de las terrazas, rooftops y atardeceres madrileños.

Madrid y el Chillout

Son las nueve de la noche en Madrid. El calor del día por fin ha cedido. En un rooftop del Barrio de Salamanca, se levantan las primeras copas. La vida en la ciudad se extiende abajo, iluminada. Las conversaciones empiezan suavemente, sin prisa. Alguien tiene hambre, alguien se ríe, alguien mira el horizonte sin una razón concreta…

Y de fondo, casi imperceptiblemente, una música se instala. Ni demasiado fuerte. Ni demasiado suave. Justo ahí, a la distancia perfecta. No se impone: acompaña. Da al momento una textura, un color, una profundidad. Transforma una terraza cualquiera en algo que recuerda a una noche de Ibiza.

Eso es el Chillout. Y en Madrid, en julio, no hay nada más natural.

Costa Del Mar y el Chillout como identidad

Costa Del Mar ha construido toda su identidad alrededor de una evidencia: algunos momentos merecen una música que los respete.

Desde el 105.1 FM, la emisora difunde más de 1.000 títulos cuidadosamente seleccionados: temas inéditos, voces reales, una programación pensada para esas horas suspendidas en las que Madrid se desliza lentamente hacia la noche. Aquí no hay voces que se inmiscuyan entre dos canciones, ni interrupciones habladas que rompan la atmósfera. Costa del Mar Radio es 100 % música, sin interrupciones ni concesiones.

Porque esa es precisamente la diferencia: una radio que entiende que el oyente no quiere ser interrumpido: quiere ser acompañado.

Es en estos momentos, en los rooftops y terrazas de las noches de verano madrileñas, donde Costa Del Mar encuentra su lugar.

105.1 FM, el color sonoro de este verano

Hay radios que se escuchan. Y hay una que se siente. Ya sea en una terraza, en un hotel, en un spa, en una boutique o simplemente en casa, con las ventanas abiertas a la noche madrileña, Costa Del Mar se impone este verano como una evidencia sonora.

En el 105.1 FM, este verano, Costa Del Mar da a Madrid su color sonoro: cálido, elegante y relajante.

Este verano es para disfrutar de otra forma de escuchar, en el 105.1 FM, o en cualquier parte del mundo a través de cdmradio.fm.

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