El coste real de no gestionar estratégicamente el área de Recursos Humanos - AdelantTa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio de 2026.-

La rentabilidad de una empresa no depende únicamente de las ventas, los márgenes o la captación de nuevos clientes. Existen factores menos visibles que también condicionan los resultados y que, en numerosas ocasiones, quedan fuera de los análisis financieros tradicionales. Una gestión ineficiente de las personas puede generar costes difíciles de identificar a simple vista, pero con capacidad para afectar directamente a la productividad, la eficiencia operativa y la capacidad de crecimiento de una organización. Absentismo, conflictos internos, rotación no deseada, errores en los procesos de selección o incidencias relacionadas con la prevención de riesgos laborales son algunas de las situaciones que suelen analizarse de forma aislada, sin valorar su impacto conjunto sobre el negocio. Desde AdelantTa, consultora de Recursos Humanos especializada en gestión integral de personas, analizan la necesidad de identificar estos costes ocultos antes de que terminen comprometiendo la competitividad empresarial.

"Muchas organizaciones centran sus esfuerzos en controlar los costes visibles, pero no siempre son conscientes del impacto económico que generan determinadas ineficiencias relacionadas con la gestión de personas. Cuando estos factores se mantienen en el tiempo, terminan afectando a la rentabilidad de forma significativa", explica Juan Carlos Sánchez, director general de AdelantTa.

Los costes invisibles que erosionan la productividad

Cuando se habla de costes laborales, se suele pensar únicamente en términos de salarios, cotizaciones sociales o beneficios asociados al empleo. Sin embargo, existe una dimensión mucho más compleja vinculada a la organización y gestión de las personas que puede tener un impacto considerable sobre los resultados.

Uno de los ejemplos más representativos es el absentismo laboral. Cada ausencia implica reorganizar tareas, redistribuir responsabilidades y asumir una pérdida temporal de capacidad operativa. A ello se suma el tiempo destinado a la gestión administrativa y al seguimiento de estas situaciones. Aunque muchos de estos costes no aparecen reflejados de forma directa en la contabilidad, terminan traduciéndose en pérdidas de productividad, retrasos operativos y una utilización menos eficiente de los recursos disponibles.

A esta realidad se añaden otros factores menos evidentes, como la falta de definición de responsabilidades, la ausencia de indicadores de gestión, procedimientos poco estructurados o sistemas de promoción interna poco transparentes. Estas situaciones suelen percibirse como incidencias operativas, pero terminan afectando a la coordinación de los equipos y dificultando que la organización dedique sus recursos a actividades de mayor valor estratégico.

"Una organización puede convivir durante años con ineficiencias que parecen pequeñas de forma individual. El problema aparece cuando todas ellas se acumulan y comienzan a impactar simultáneamente sobre la productividad, la motivación y la capacidad de respuesta de la empresa, especialmente si la empresa se encuentra en situación de crecimiento o cambio en su estructura", señala Vanesa Velasco, directora de Operaciones de la firma.

Cuando los conflictos y las malas incorporaciones tienen impacto económico

Los conflictos internos representan otro de los costes ocultos más frecuentes. Problemas de comunicación, desacuerdos prolongados o una falta de claridad en las responsabilidades pueden deteriorar el clima laboral y reducir progresivamente el compromiso de los equipos . Cuando estas situaciones no se gestionan adecuadamente, suelen reflejarse en una menor productividad, un aumento de la rotación y una mayor dificultad para alcanzar los objetivos corporativos.

Por otro lado, una contratación fallida implica costes asociados al reclutamiento, evaluación de candidaturas, formación inicial, integración y curva de aprendizaje. Además, cuando la incorporación no responde a las necesidades reales del puesto o de la organización, gran parte de esa inversión debe repetirse, prolongando la vacante y generando nuevas cargas de trabajo para el resto del equipo.

A ello se suma la pérdida de conocimiento que se produce cuando profesionales con experiencia abandonan la organización . La retención del talento se ha convertido en un factor estratégico para garantizar la continuidad operativa y preservar capacidades críticas dentro de la empresa.

La gestión preventiva como herramienta de eficiencia empresarial

La gestión de personas también tiene una influencia directa sobre ámbitos que trascienden la productividad diaria. La prevención de riesgos laborales constituye un ejemplo claro. Una coordinación insuficiente de la formación obligatoria, una comunicación inadecuada de los protocolos o la falta de seguimiento de determinadas obligaciones pueden derivar en incidencias que afectan tanto a la actividad como a la seguridad jurídica de la organización.

Del mismo modo, una estructura organizativa poco definida, la ausencia de procedimientos claros o una distribución ineficiente de funciones pueden incrementar errores operativos, generar situaciones de sobrecarga y dificultar la toma de decisiones.

Ante este escenario, cada vez más compañías apuestan por profesionalizar la gestión de personas mediante modelos especializados que les permitan mantener el foco en su actividad principal. "La gestión de Recursos Humanos ya no es una función meramente administrativa. Las compañías que analizan estos indicadores y actúan sobre ellos de forma integral consiguen estructuras más eficientes, equipos más comprometidos y una mayor capacidad de crecimiento sostenible", concluye Sánchez.

En este contexto, contar con un Departamento de Recursos Humanos externo permite incorporar metodología, seguimiento y conocimiento especializado en áreas que tienen una influencia directa sobre la productividad y la rentabilidad.

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