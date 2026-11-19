Actuaciones singulares del sector transporte - CREARA, MITECO

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora alcanza los 438 GWh emitidos en actuaciones singulares y ha generado 67 millones de euros para las empresas ahorradoras que han invertido en eficiencia energética. En un mercado que ya suma 5.166 GWh emitidos para actuaciones singulares en su histórico, uno de cada cinco GWh emitidos por sujetos delegados ha sido gestionado por CREARA

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- CREARA Energy Experts ha gestionado uno de cada cinco kWh emitidos por sujetos delegados en actuaciones singulares del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), según los datos acumulados del sistema. La consultora e ingeniería alcanza este resultado al cumplirse tres años desde su acreditación oficial, formalizada el 16 de noviembre de 2023.



CREARA ha gestionado la emisión de 438 GWh de ahorro en proyectos singulares, frente a los 2.004 GWh emitidos en este tipo de actuaciones por el conjunto de los sujetos delegados. Su cuota en este segmento es del 22 %. En España hay 70 sujetos delegados acreditados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Como contexto general, el volumen acumulado del sistema CAE en actuaciones singulares asciende a 5.166 GWh.



Proyectos singulares: especialización en industria y transporte

Las actuaciones singulares requieren un alto grado de especialización técnica, el diseño de una estrategia de medición de ahorros a medida y un proceso de verificación de la actuación complejo, al tratarse de medidas de ahorro que no están estandarizadas en el catálogo oficial. El desempeño de CREARA en este ámbito se apoya en la fuerte tracción de los sectores con mayor potencial de descarbonización del país: el industrial y el de transportes.



CREARA sitúa su cuota en el 23% del ahorro logrado en actuaciones singulares de la industria y en el 30% del correspondiente al transporte. La compañía cuenta en ambos ámbitos con proyectos pioneros de generación de ahorro para empresas y organizaciones.



"Los proyectos singulares requieren conocimiento experto para convertir actuaciones complejas de eficiencia energética en ahorros certificados. A diferencia de las actuaciones estandarizadas, que siguen un proceso predefinido, necesitan una medición adaptada a cada proyecto. Cumplir tres años como sujeto delegado acreditado con estos resultados refleja la confianza de las empresas, especialmente de la industria, en nuestra capacidad para monetizar sus inversiones en eficiencia energética", señala Rodrigo Morell, CEO de CREARA.



Un modelo transparente, "a éxito" y con mayor capacidad de negociación

El sistema CAE permite a las empresas recuperar parte de la inversión realizada en proyectos de eficiencia energética mediante la venta de los ahorros obtenidos a sujetos obligados. Para CREARA, el ahorro de energía es un activo estratégico que las organizaciones pueden transformar en liquidez directa. Como sujeto delegado acreditado, su equipo técnico asume de principio a fin la medición, verificación y gestión de toda la documentación técnica ante las administraciones.



CREARA trabaja con un modelo "a éxito": los honorarios y la monetización se materializan únicamente si se emiten los CAE. La compañía vincula así su retribución a la obtención de los certificados. El volumen de certificados que gestiona refuerza, además, su capacidad de negociación en el mercado para buscar mejores condiciones económicas para sus clientes.



Sobre CREARA Energy Experts

CREARA acompaña a organizaciones en el diagnóstico de sus consumos energéticos, la implantación de medidas de ahorro, la monetización del ahorro energético como Sujeto Delegado del Sistema CAE y el diseño de Sistemas de Gestión de la Energía conforme a ISO 50001.





Contacto

Nombre contacto: Ana Rízquez

Descripción contacto: CREARA Energy Experts

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