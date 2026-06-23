Cristina Nieto, reconocida como una de las mejores abogados penalistas de España - Nieto Enríquez Abogados Penalistas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio.- El prestigioso directorio jurídico internacional Best Lawyers ha reconocido a Cristina Nieto Enríquez en las ediciones 2025 y 2026 como una de las mejores abogados penalistas de España. La socia directora de Nieto Enríquez Abogados Penalistas también ha sido nominada para obtener el mismo reconocimiento en la edición 2027, un dato que refuerza la continuidad de su presencia en uno de los directorios jurídicos de referencia a nivel internacional.

A este reconocimiento individual se suma ahora el reconocimiento del despacho Nieto Enríquez Abogados Penalistas en el ranking Best Law Firms en España para el año 2027. Según la información facilitada por Best Lawyers, el despacho ha sido galardonado como uno de los mejores despachos penalistas de España tanto en defensa penal como en Compliance penal en tres categorías: National Tier 3 en Criminal Defense, Regional Tier 2 en Barcelona en Criminal Defense y Regional Tier 3 en Barcelona en Corporate Governance and Compliance Practice.

La abogada barcelonesa figura como una de las mejores abogadas en las áreas de defensa penal y gobierno corporativo y Compliance, al igual que el despacho que lidera. Este reconocimiento consolida su posición entre los profesionales del derecho penal más destacados en España y pone en valor una trayectoria marcada por su alta especialización en derecho penal, su amplia experiencia en el ejercicio de la defensa y acusación particular en todo tipo de procedimientos penales y el asesoramiento penal preventivo a personas físicas y jurídicas.

Reconocimiento en Best Lawyers y en Best Law Firms

Cristina Nieto ha sido reconocida por Best Lawyers en 2025 y 2026, y ha sido nominada para la edición 2027. La mención resulta especialmente relevante porque se produce en dos ámbitos vinculados a la práctica penal empresarial: Criminal Defense y Corporate Governance and Compliance Practice.

Además, Nieto Enríquez Abogados Penalistas ya ha sido incluido en la edición 2027 de Best Law Firms en España, el ranking de Best Lawyers orientado a despachos. Esta clasificación reconoce el trabajo de la firma en defensa penal y compliance, tanto a nivel nacional como en el ámbito regional de Barcelona.

Para Nieto Enríquez Abogados Penalistas, este reconocimiento no se plantea como un premio aislado, sino como una validación externa de una línea de trabajo centrada en la defensa penal técnica, el análisis del riesgo penal y la representación de clientes en procedimientos de alta complejidad.

Un proceso de evaluación basado en la reputación profesional



Best Lawyers aplica una metodología de nominación, evaluación confidencial entre pares, análisis de resultados y comprobación de elegibilidad profesional. En las distinciones individuales, la base del reconocimiento es la valoración de abogados en ejercicio sobre la calidad del trabajo de otros profesionales del mismo ámbito jurídico y geográfico.

Además, los perfiles públicos de Best Lawyers permiten incorporar testimonios de clientes, lo que aporta una perspectiva complementaria para empresas y particulares que buscan asesoramiento jurídico. Esta combinación de reputación profesional y orientación al cliente refuerza el valor práctico del directorio jurídico como herramienta de consulta en el sector legal.

Ser incluido en el mismo supone recibir el aval de una comunidad profesional especializada y aparecer en un entorno consultado por compañías, instituciones y particulares que necesitan identificar abogados con experiencia acreditada en áreas concretas del Derecho.

Alta especialización en derecho penal

Cristina Nieto ha desarrollado su carrera en el ámbito del derecho penal, con especial dedicación al derecho penal económico y al compliance penal. Su actividad se centra en el ejercicio de la defensa y acusación particular de personas físicas y jurídicas, incluyendo directivos, administradores, empresas y sociedades.

Su contrastada experiencia incluye procedimientos por delitos fiscales, blanqueo de capitales, delitos societarios, corrupción y otros delitos vinculados a la actividad económica y empresarial, además de procedimientos relacionados con el derecho penal tradicional. Cristina Nieto interviene en asuntos seguidos ante cualquier jurisdicción penal, incluidos procesos complejos de índole internacional, defraudaciones que causen un grave perjuicio a la economía nacional y procedimientos de extradición ante la Audiencia Nacional.

Esta trayectoria permite al despacho abordar asuntos en los que confluyen el análisis minucioso jurídico penal, la estrategia procesal, la gestión de prueba compleja y el conocimiento del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales especializados.

Nieto Enríquez Abogados Penalistas: defensa penal y asesoramiento preventivo



Nieto Enríquez Abogados Penalistas, con sede en Barcelona, ha construido su reputación sobre una práctica de alta especialización en derecho penal. El despacho orienta su trabajo a asuntos de especial complejidad técnica y trascendencia para el cliente, tanto en fase preventiva como cuando el procedimiento penal ya está en curso.

Su intervención combina la defensa procesal ante los Tribunales con el asesoramiento estratégico en escenarios de riesgo penal, investigaciones internas, responsabilidad penal de la persona jurídica y programas de cumplimiento normativo.

Compliance penal: la gestión del riesgo antes de que se materialice

El reconocimiento de Best Lawyers en materia de gobierno corporativo y compliance refleja una dimensión cada vez más relevante del trabajo del despacho. Desde la reforma del Código Penal de 2015, las personas jurídicas pueden responder penalmente por determinados delitos cometidos en su seno y en su beneficio.

Esta realidad obliga a las organizaciones a contar con programas de cumplimiento normativo eficaces, adaptados a su actividad, estructura y riesgos concretos. No hacerlo puede derivar en sanciones económicas, inhabilitaciones, intervención judicial o suspensión de la actividad, además del impacto reputacional asociado a una investigación penal.

Nieto Enríquez Abogados Penalistas, despacho de abogados penalistas en Barcelona, asesora en el diseño e implementación de modelos de compliance penal y en la defensa jurídica procesal cuando ya existe una investigación o procedimiento penal abierto.

Premio de Abogado Penalista del Año de Corporate Intl

Cristina Nieto Enríquez también ha sido galardonada con el Premio de Abogado Penalista del Año otorgado por Corporate Intl, la revista jurídica internacional especializada en derecho empresarial y corporativo. A través de sus galardones anuales, la publicación identifica y premia a los profesionales del derecho más destacados en sus respectivas áreas de práctica, con base en criterios de excelencia técnica, trayectoria profesional y reputación en el sector.

Este galardón internacional completa un cuadro de reconocimientos que avala tanto la trayectoria individual de Cristina Nieto como la orientación estratégica del despacho, consolidando su posición de referencia en el ámbito del derecho penal económico y el compliance penal en España.

Sobre Best Lawyers y Best Law Firms

Fundada en 1981, Best Lawyers es uno de los directorios jurídicos de referencia a nivel mundial. Su edición en España se utiliza como instrumento de consulta para identificar profesionales reconocidos en distintas áreas del Derecho. Asimismo, Best Law Firms es el directorio de referencia de despachos de alto nivel en las distintas especialidades jurídicas.

La presencia de Cristina Nieto en The Best Lawyers in Spain™ 2025 y 2026, junto con su nominación para la edición 2027, y el reconocimiento del despacho Nieto Enríquez Abogados Penalistas en Best Law Firms edición 2027 refuerza la proyección del despacho en el ámbito de la defensa penal, el derecho penal económico y el compliance penal.

Contacto

Emisor: Nieto Enríquez Abogados Penalistas

Contacto: Nieto Enríquez Abogados Penalistas

Número de contacto: 930500032