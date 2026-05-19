CRM Marca Blanca en español para revender bajo marca propia con VeriFactu + control horario - CRM Marca Blanca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de mayo de 2026.-

La transformación digital de las pymes españolas entra en una nueva etapa marcada por el cumplimiento normativo, la trazabilidad documental y la automatización de procesos internos. La adaptación a VeriFactu y a la Ley Antifraude ya no afecta únicamente a la emisión de facturas, sino también a la manera en la que las empresas registran operaciones, organizan documentación o gestionan el control horario y la actividad comercial.

Ante este escenario, muchas asesorías, consultoras tecnológicas y distribuidores buscan plataformas preparadas para responder a estas exigencias sin depender de desarrollos complejos. En ese marco, CRM Marca Blanca presenta una solución orientada a comercializar un CRM completamente personalizable, adaptado al nuevo ciclo de digitalización empresarial y cumplimiento fiscal en España.

Una plataforma preparada para la nueva normativa fiscal y operativa

La Agencia Tributaria (AEAT) ya ha fijado nuevos plazos de adaptación a VeriFactu: el 1 de enero de 2027 para sociedades sujetas al Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y restantes contribuyentes. A partir de esas fechas, los sistemas de facturación deberán garantizar integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, además de impedir alteraciones sin rastro o eliminación de facturas.

La normativa también incorpora nuevos requisitos técnicos como registros de eventos, trazabilidad documental y códigos QR en las facturas verificables. Además, los sistemas adaptados podrán remitir información automáticamente a la AEAT mediante el sistema VeriFactu, reforzando el control y la transparencia fiscal. Muchas pequeñas empresas que todavía utilizan documentos en Word, Excel o soluciones no adaptadas tendrán que reorganizar sus procesos internos para cumplir con las nuevas obligaciones digitales.

Con este planteamiento, CRM Marca Blanca integra funciones de facturación VeriFactu, control horario, gestión documental, seguimiento comercial y automatización empresarial dentro de una única plataforma conectada. El sistema permite gestionar presupuestos, facturas, remesas SEPA, proyectos, tickets de soporte, control de tiempos y registros de actividad desde un mismo entorno operativo. Además, facilita el registro de horas trabajadas y la supervisión de tareas asociadas a proyectos y equipos.

La solución incorpora exportación Facturae, paneles de control inteligentes, acceso multiusuario y registro de evidencias asociadas a cada operación, aspectos especialmente relevantes para empresas que necesitan centralizar información y mantener procesos auditables.

Distribución white label y nuevos modelos de ingresos recurrentes

Más allá de comercializar únicamente un CRM, la propuesta está orientada a ofrecer una plataforma preparada para la nueva etapa de cumplimiento digital de las pymes, integrando facturación trazable, control horario, evidencias, gestión documental y operativa comercial dentro de un mismo sistema.

El proyecto está orientado a distribuidores, agencias digitales, consultoras, asesorías y empresas tecnológicas interesadas en comercializar su propio CRM bajo marca personalizada y adaptado al nuevo marco normativo impulsado por VeriFactu y la Ley Antifraude. La plataforma permite configurar dominio propio, identidad visual corporativa, plantillas y estructura comercial sin necesidad de desarrollar tecnología desde cero.

Este modelo facilita lanzar servicios SaaS en plazos reducidos y crear líneas de ingresos recurrentes mediante suscripciones adaptadas a distintos perfiles empresariales. Los partners pueden definir precios, funcionalidades y planes comerciales mientras la infraestructura técnica, el mantenimiento y las actualizaciones permanecen centralizados.

Además de las funcionalidades comerciales y fiscales, CRM Marca Blanca incorpora automatizaciones, integraciones mediante API y herramientas orientadas a la productividad y al soporte técnico. Todo ello dentro de una estructura escalable diseñada para responder a las nuevas exigencias legales y operativas de las pymes españolas.

La progresiva implantación de VeriFactu está acelerando la necesidad de soluciones conectadas, trazables y preparadas para futuras obligaciones digitales. En paralelo, los modelos white label continúan ganando peso entre empresas que buscan ampliar servicios tecnológicos sin asumir largos procesos de desarrollo.

En ese escenario, CRM Marca Blanca plantea una propuesta enfocada en unir facturación VeriFactu, control horario, documentación y gestión comercial dentro de un entorno completamente conectado.

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