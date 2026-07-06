Crossmint obtiene licencias de entidad de pago y MiCA para pagos con stablecoins

Crossmint obtiene licencias de entidad de pago y MiCA - Crossmint

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras obtener la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos bajo MiCA y como entidad de pago conforme a PSD2, Crossmint completa su marco regulatorio en la Unión Europea, ofreciendo a las empresas un único proveedor regulado para custodiar stablecoins y utilizarlas como medio de pago

Madrid, 6 de julio.- Crossmint ha sido autorizada como Entidad de Pago (Payment Institution, PI) por el Banco de España en virtud de la Directiva de Servicios de Pago de la Unión Europea (PSD2).



A principios de este año, Crossmint obtuvo la autorización de clase 2 bajo el reglamento MiCA por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estableciendo la autorización necesaria para operar como proveedor de servicios de criptoactivos en toda la Unión Europea. Tras cumplir los requisitos exigidos, Crossmint ha quedado plenamente registrada como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) ante la CNMV, lo que le permite ejercer el denominado "pasaporte europeo" en los 27 Estados miembros de la UE.



La autorización conforme a PSD2 constituye la evolución natural de este marco regulatorio, al permitir que las stablecoins puedan utilizarse como medio de pago de acuerdo con la normativa europea sobre servicios de pago.



"Nuestra misión en Crossmint es desarrollar una infraestructura práctica que permita a las empresas fintech, neobancos, proveedores de remesas y plataformas de gestión de nóminas adoptar rápidamente las redes de pago basadas en stablecoins y transformar la forma en que el dinero se mueve a escala global. Para hacerlo correctamente en el Espacio Económico Europeo es necesario operar bajo un marco regulatorio completo. Esta autorización completa una parte fundamental de ese objetivo", afirma Rodri Fernández Touza, cofundador de Crossmint.



Con ambas autorizaciones en vigor, las empresas fintech que desarrollan sus servicios sobre Crossmint disponen de un único proveedor regulado para todo el proceso: custodiar stablecoins y utilizarlas para efectuar pagos. Esto elimina la necesidad de integrar distintos proveedores con licencias independientes para cubrir las diferentes fases del ciclo de movimiento del dinero.



"A medida que las stablecoins se consolidan como una infraestructura esencial para los pagos en Europa, las empresas necesitan un socio que disponga de un marco regulatorio completo", señala Miguel Zapatero, director jurídico de Crossmint. "Con las autorizaciones tanto bajo MiCA como bajo PSD2, Crossmint se sitúa entre los primeros proveedores europeos de infraestructura para stablecoins que operan conforme a ambos marcos regulatorios".



La combinación de las autorizaciones MiCA y PSD2 proporciona:



• Cobertura regulatoria integral: los monederos de custodia de stablecoins y la infraestructura de transferencias de Crossmint están sujetos a los requisitos establecidos tanto por MiCA como por PSD2.



• Protecciones de nivel empresarial integradas en el servicio: PSD2 exige autenticación reforzada de clientes, marcos definidos de responsabilidad frente al fraude y mayores garantías prudenciales. Estas protecciones no se limitan al cumplimiento normativo, sino que forman parte del propio servicio.



• Independencia de procesadores de pagos externos: sin una licencia como entidad de pago, los servicios de transferencia de tókenes de dinero electrónico (stablecoins) requieren la colaboración de un proveedor de pagos autorizado para ejecutar las transacciones en nombre de los clientes. Esta autorización elimina esa dependencia.



Con la autorización PSD2, que se suma a la ya obtenida bajo MiCA, Crossmint opera ahora bajo el conjunto completo del marco regulatorio de la Unión Europea para los pagos con stablecoins.



Para más información, visitar: https://crossmint.com.



Acerca de Crossmint

Crossmint es una plataforma líder de infraestructura para stablecoins y monederos digitales. Utilizada por empresas internacionales e instituciones financieras de la lista Fortune 500, ofrece monederos integrados, soluciones de entrada y salida de activos digitales (on/off-ramps) sin fricciones y orquestación de stablecoins en múltiples cadenas de bloques mediante una única API. Crossmint abstrae la complejidad de la tecnología blockchain, gestionando el cumplimiento normativo, la entrega de activos y la protección frente al fraude a escala global.



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