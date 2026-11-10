Cuando falta hueso para colocar implantes dentales: las alternativas que existen hoy - Clínica Calvo de Mora

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de noviembre.- Recibir la noticia de que no existe suficiente hueso para colocar implantes dentales puede resultar desalentador, especialmente para quienes llevan años utilizando prótesis removibles o han perdido varias piezas. Sin embargo, la falta de volumen óseo no siempre supone una contraindicación definitiva. Las técnicas actuales permiten estudiar diferentes alternativas, aunque su viabilidad depende de la anatomía y las condiciones de salud de cada paciente. En este ámbito, Clínica Calvo de Mora aborda casos de pérdida ósea avanzada mediante distintas técnicas de implantología. Su director, el doctor Jorge Calvo de Mora, especialista en implantes dentales, estudia las alternativas disponibles para pacientes con estas dificultades. Entre las posibilidades disponibles para quienes buscan implantes sin hueso en Madrid figuran procedimientos destinados a recuperar tejido óseo y sistemas de fijación adaptados a determinadas situaciones de atrofia severa.

Por qué se pierde hueso y qué tratamientos permiten recuperarlo

El hueso que rodea las raíces dentales necesita estímulos para conservar su estructura. Cuando se pierde un diente y no se sustituye, esa zona puede experimentar una reabsorción progresiva. La enfermedad periodontal, algunas infecciones, los traumatismos y determinadas condiciones médicas también pueden contribuir al deterioro del tejido óseo.

El problema no afecta únicamente a la posibilidad de colocar un implante. Una pérdida importante de hueso puede modificar la forma de la encía, dificultar la estabilidad de las prótesis y condicionar la planificación de una rehabilitación dental. Además, la situación varía considerablemente entre el maxilar superior y la mandíbula, por lo que no existe una respuesta válida para todos los casos.

Una de las alternativas es el injerto óseo, que busca aumentar el volumen disponible para colocar posteriormente los implantes. En la zona posterior del maxilar superior también puede recurrirse a la elevación del seno maxilar. Ambas técnicas requieren valorar el estado de los tejidos y pueden implicar diferentes fases de tratamiento.

En otros pacientes, los implantes cortos o la utilización estratégica de zonas con hueso suficiente permiten estudiar opciones que reduzcan la necesidad de grandes reconstrucciones. La elección depende de factores como la distribución del hueso residual, la estabilidad que pueda conseguirse y el tipo de prótesis previsto.

Implantes corticales: una posibilidad ante pérdidas óseas severas

Cuando la reabsorción es muy avanzada, los implantes convencionales pueden encontrar limitaciones importantes. Una de las técnicas que describe Clínica Calvo de Mora consiste en utilizar estructuras de titanio personalizadas, diseñadas digitalmente para adaptarse a la anatomía ósea del paciente y fijarse mediante pequeños tornillos.

Estos dispositivos, conocidos como implantes corticales personalizados, presentan un planteamiento diferente al de los implantes tradicionales insertados en el hueso. Su finalidad es aprovechar las estructuras óseas disponibles cuando la pérdida de volumen dificulta otras soluciones. No obstante, requieren una valoración especializada y no están indicados de forma automática para cualquier paciente.

También existen otras alternativas para determinados casos complejos, como los implantes cigomáticos, que utilizan el hueso del pómulo como zona de anclaje. Su colocación exige formación quirúrgica específica y una planificación especialmente cuidadosa.

La clave está en determinar cuánto hueso queda, dónde se encuentra y qué tratamiento resulta razonable. Las pruebas de imagen tridimensionales ayudan a estudiar estas variables y a identificar posibles riesgos antes de intervenir.

Por eso, un diagnóstico inicial desfavorable no debería interpretarse siempre como el final de las opciones. Una evaluación individualizada puede aclarar si conviene reconstruir hueso, aprovechar el existente o considerar técnicas alternativas. El objetivo no es colocar implantes a cualquier precio, sino encontrar una solución funcional, segura y sostenible para cada situación.

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