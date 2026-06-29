Cuando la fortaleza del euro se convierte en un problema: qué cambia para los inversores europeos

Cuando la fortaleza del euro se convierte en un problema - FREEDOM24

(Información remitida por la empresa firmante)

El EUR/USD se encamina hacia el 1,20: Freedom24 aclara por qué el mercado de divisas podría reestructurar las carteras europeas

Madrid, 29 de junio de 2026.- Durante más de una década, la rentabilidad de muchos inversores europeos con exposición a Estados Unidos ha estado impulsada por dos factores: la subida de Wall Street y la fortaleza del dólar. Sin embargo, ese escenario está cambiando. Desde principios de 2025, el euro se ha apreciado más de un 15 % frente al dólar y las principales entidades financieras prevén que la tendencia pueda continuar durante los próximos meses.

Para los inversores europeos, este movimiento tiene consecuencias directas. Un euro más fuerte reduce el valor, en euros, de las inversiones denominadas en dólares, incluso cuando las bolsas estadounidenses registran ganancias. En otras palabras, la evolución del tipo de cambio vuelve a convertirse en un elemento determinante para la rentabilidad de una cartera.

El contexto actual también es diferente al de otros periodos de fortaleza del euro. En esta ocasión, la apreciación de la moneda europea no responde tanto a un mayor dinamismo económico de la eurozona como al debilitamiento del dólar y a una progresiva reasignación de capital por parte de inversores institucionales y bancos centrales.

Este nuevo escenario tiene un impacto desigual sobre las empresas europeas. Las compañías con una elevada exposición internacional, especialmente exportadoras, pueden ver reducidos sus ingresos al convertirlos a euros. Un ejemplo reciente es LVMH, que en el primer trimestre de 2026 registró un impacto negativo del tipo de cambio pese a mantener crecimiento operativo en moneda constante.

En cambio, las empresas más enfocadas al mercado doméstico pueden beneficiarse de menores costes de importación de materias primas, componentes y equipos, mientras que sectores ligados a infraestructuras o servicios públicos mantienen perspectivas favorables gracias a las inversiones en transición energética y al crecimiento de la demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial.

Para los inversores, el efecto también es relevante en la renta variable estadounidense. Comprar un ETF que replica el S&P 500 o el Nasdaq sin cobertura de divisa implica asumir no solo la evolución de las compañías que forman parte del índice, sino también el comportamiento del dólar frente al euro. Por ello, la exposición cambiaria vuelve a convertirse en un factor clave dentro de la construcción de una cartera internacional.

"El movimiento del EUR/USD importa, y merece atención: la composición cambiaria de una cartera ha vuelto a ser una variable que no se puede ignorar. Para un inversor europeo con exposición a activos denominados en dólares, la apreciación del euro tiene un impacto directo en la rentabilidad final, incluso aunque el mercado estadounidense haya subido", explica Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 en España.

No obstante, para el experto, el debate va más allá de la evolución puntual del tipo de cambio.

"¿Cuál es el verdadero punto de referencia? Que el euro suba frente al dólar no significa que el euro sea sólido en términos absolutos, sino que en este ciclo el dólar se está debilitando más rápido. Ambas divisas comparten la misma tendencia estructural: sistemas monetarios sometidos a déficits persistentes y expansión recurrente para cubrir necesidades fiscales. El debate euro/dólar es relevante para gestionar carteras a corto plazo, pero un inversor que piensa únicamente en términos relativos entre divisas fiduciarias resuelve bien el problema táctico, pero no el de fondo: no solo en qué moneda medir la rentabilidad, sino frente a qué activo preservar realmente el poder adquisitivo".

Según Freedom24, el nuevo contexto no implica necesariamente que Europa vaya a superar a Estados Unidos en rentabilidad, pero sí obliga a prestar más atención a la composición cambiaria de las carteras. Después de años en los que el factor divisa pasó prácticamente desapercibido, el EUR/USD vuelve a convertirse en una variable capaz de marcar diferencias significativas en los resultados finales de los inversores.

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