(Información remitida por la empresa firmante)

CUBRILAND es una de las marcas más recomendada por los distribuidores, líder en asesoramiento y venta de cubiertas para piscinas, sigue consolidando su posición en el mercado gracias a su enfoque personalizado en la atención al cliente. La empresa ofrece una selección de cubiertas que se adaptan a las necesidades específicas de cada usuario, brindando soluciones efectivas para optimizar el uso y la funcionalidad de las piscinas

Madrid, 29 de enero.- CUBRILAND distingue entre cubiertas telescópicas y fijas, cada una diseñada para responder a diferentes condiciones climáticas y preferencias de uso. Las cubiertas telescópicas son ideales para zonas cálidas, como las regiones costeras o el sur de España, donde se valoran por su capacidad de ser retráctiles, permitiendo disfrutar al máximo del sol y la brisa. Sin embargo, estas cubiertas también son sumamente útiles en áreas con climas más adversos donde ofrecen protección adicional a la piscina.



Por otro lado, las cubiertas fijas se recomiendan particularmente para el centro y norte de España. La península ibérica se caracteriza por climas más variables, las cubiertas fijas proporcionan mayor versatilidad y practicidad, permitiendo un uso prolongado de la piscina durante el año. Ambas opciones destacan por su capacidad de aumentar significativamente la temporada de baño, mejorar la seguridad al reducir el riesgo de accidentes domésticos y mantener la piscina en condiciones óptimas de limpieza.



La experiencia con CUBRILAND va más allá de la simple adquisición de una cubierta. La empresa se compromete a asesorar a cada cliente, priorizando sus necesidades específicas como si la cubierta fuera para el propio equipo de CUBRILAND. Esto se traduce en una recomendación adaptada a cada situación, garantizando así la elección más conveniente para el cliente.



El éxito en la satisfacción de sus clientes se refleja en testimonios como el de Pilar Corcobado, quien destaca la profesionalidad y atención detallada del equipo de CUBRILAND: "Muy profesionales, cuidan los detalles. Muy fiables, limpios. Muy recomendables 100%. Volvería a contratar sus servicios". Esta opinión es compartida por muchos usuarios que han visto superadas sus expectativas tras la instalación de sus cubiertas, indicando frecuentemente que hubiesen deseado contar con ellas mucho antes para aprovechar al máximo sus piscinas.



El asesor comercial de CUBRILAND resalta la importancia de elegir la cubierta correcta, subrayando cómo cada cliente se beneficia de una asesoría basada en la experiencia y el conocimiento técnico, lo cual se traduce en un producto final que aporta utilidad y valor a largo plazo.



CUBRILAND continúa su compromiso de proporcionar productos de alta calidad y un servicio al cliente excepcional, posicionándose como una opción confiable y altamente recomendable para aquellos que buscan optimizar el uso de sus piscinas en cualquier época del año. La empresa mantiene su enfoque hacia el cliente, asegurando que cada instalación no solo cubra una necesidad inmediata, sino que también mejore la experiencia global de uso y disfrute de las piscinas.







