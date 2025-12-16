Custom Vote consolida su modelo de votación electrónica segura en procesos decisionales en España - CustomVote

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de diciembre de 2025.-

La digitalización de los procesos de toma de decisiones colectivas ha evolucionado notablemente en los últimos años, impulsada por la necesidad de ganar eficiencia, trazabilidad y garantías legales en contextos donde la participación y la transparencia resultan fundamentales. En sectores como el empresarial, el asociativo o el institucional, la implantación de herramientas tecnológicas fiables se ha convertido en un requisito clave para garantizar procesos legítimos, auditables y adaptados a las nuevas formas de interacción.

En este escenario, Custom Vote ha consolidado un modelo integral que permite ejecutar procesos de votación electrónica segura en España, mediante plataformas personalizadas y adaptables a distintos niveles de complejidad.

Arquitectura técnica con validación certificada

El modelo de votación desarrollado por Custom Vote es aplicado en elecciones internas, juntas de accionistas, consejos colegiados, votaciones de asambleas, referendos sectoriales o consultas estratégicas, tanto en formato presencial como online o híbrido. Su diseño contempla todas las fases del proceso, desde la identificación del votante hasta la emisión y el recuento de los votos, asegurando la confidencialidad, integridad y trazabilidad del sistema.

Las soluciones implementadas contemplan tanto sistemas de validación robustos como auditorías en tiempo real y posteriores, lo que permite garantizar la fiabilidad del escrutinio y la conformidad legal del proceso. Esta estructura ha sido aplicada en entornos con alta concurrencia, sin afectar a la velocidad del recuento ni a la transparencia de los resultados.

Participación digital con garantías democráticas

El sistema se adapta a las características de cada organización, permitiendo votaciones ponderadas, simultáneas o por bloques, así como la personalización del entorno visual según la identidad del cliente. Además, puede integrarse en eventos corporativos, plataformas privadas o sistemas institucionales ya existentes, sin comprometer la interoperabilidad ni la usabilidad.

La expansión de la votación electrónica segura en España ha permitido ampliar los márgenes de participación en contextos donde las restricciones geográficas, logísticas o normativas suponían una barrera para el ejercicio de decisiones colectivas. Custom Vote ofrece una herramienta que facilita estos procesos sin debilitar sus garantías democráticas ni sus controles internos, lo que contribuye a reforzar la legitimidad de los resultados obtenidos y la transparencia organizativa.

Emisor: CustomVote

Contacto

Contacto: CustomVote

Número de contacto: 687840252