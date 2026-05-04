Datavault AI programa una conferencia para analizar los resultados financieros del primer trimestre de 2026

Resultados financieros del primer trimestre de 2026 - Datavault AI

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía anunciará sus resultados antes de la apertura del mercado y celebrará una conferencia con inversores y retransmisión en directo para comentar su desempeño y perspectivas

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), anunció hoy que publicará los resultados financieros de su primer trimestre de 2026 antes de la apertura del mercado el viernes 15 de mayo de 2026.



Tras la publicación, Datavault AI celebrará una conferencia telefónica y una retransmisión en directo por internet el mismo día, a las 8:30 a.m. (hora del Este).



Información sobre la conferencia y la retransmisión



• Fecha: viernes 15 de mayo de 2026, a las 8:30 a.m. ET



• Acceso telefónico (EE. UU.): 1-877-709-8150



• Acceso telefónico (internacional): 1-201-689-8354 — o hacer clic aquí para acceder a números gratuitos internacionales



• Acceso al webcast: hacer clic aquí



• El CEO de Datavault AI, Nathaniel Bradley, y el CFO, Brett Moyer, realizarán la presentación.



Una repetición del webcast estará disponible más tarde ese mismo día en la sección de Inversores/Presentaciones del sitio web de Datavault AI: hacer clic aquí.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) lidera el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por inteligencia artificial, así como la valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.



La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye tecnologías patentadas WiSA, ADIO y Sumerian, así como tecnologías pioneras de transmisión de sonido inalámbrico espacial y multicanal en alta definición, con propiedad intelectual que abarca sincronización de audio, temporización y cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencias de Datos aprovecha el potencial de la Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experienciales, valoración y monetización segura.



La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples sectores, incluyendo licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, sanidad, energía y otros. El Information Data Exchange permite la creación de gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza al vincular de forma segura objetos físicos del mundo real con metadatos inmutables, fomentando una inteligencia artificial responsable con integridad. El conjunto de tecnologías de la compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, analítica detallada y datos, automatización de marketing y monitorización publicitaria.

Contacto

Emisor: Datavault AI

Nombre contacto: Edward Barger

Descripción contacto: Vicepresidente de Relaciones con Inversores en Datavault AI

Teléfono de contacto: 267-817-7251