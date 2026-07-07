De deber dinero a recuperar entre 1.900 y 12.000 euros con Kubo Legal - Kubo Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de julio

Pagar durante años un préstamo, una tarjeta o una financiación es muy habitual, pero no significa que sea lo correcto. Muchos contratos financieros pueden contener intereses abusivos, cláusulas poco transparentes o gastos que pueden ser reclamados y permiten al consumidor recuperar parte del dinero pagado de más. Así lo demuestran varios casos que han tramitado los abogados de Kubo Legal, consiguiendo devoluciones, acuerdos y hasta la condonación de la deuda en productos tan comunes hoy día como los micropréstamos, las tarjetas de crédito revolving y la financiación de vehículos.

Uno de los más llamativos es el de una clienta que llegó al despacho con varios micropréstamos pendientes de pago. En Kubo Legal revisaron el contrato firmado con Avafin y descubrieron que los intereses eran demasiado altos. La entidad le reclamaba una deuda de 1.977 euros y, terminó devolviéndole 1.960 euros. La reclamación evitó que pagase la deuda pendiente y además pudo recuperar parte de lo que había pagado a la entidad durante años.

En relación con la financiación de vehículos, el despacho también ha obtenido resultados favorables, como el de un vecino de Alicante, que recuperó 8.000 euros tras haber abonado durante años un préstamo coche a través de la financiera Cetelem. Al revisar el contrato, detectaron falta de transparencia en las condiciones y procedieron a la reclamación, logrando que su cliente recuperase todo lo que había pagado de más.

Las tarjetas revolving son otro de los productos más reclamados. Un cliente de Kubo Legal que llevaba pagando desde 2007 una tarjeta vinculada a ONEY Servicios Financieros recuperó más de 12.000 euros. Durante casi 20 años había abonado cuotas mensuales sin ver que la deuda se redujera, una situación frecuente en este tipo de tarjetas por sus altos intereses y su sistema de amortización.

Según afirma Luis Miguel Guanipa, experto en negociación con entidades financieras de Kubo Legal, muchas personas siguen pagando préstamos, tarjetas o financiaciones sin saber que su contrato puede contener cláusulas reclamables. “Hay consumidores que llevan años pagando sin plantearse que quizá han pagado de más. Nuestro trabajo consiste en revisar el contrato, detectar posibles abusos y reclamar para que recuperen lo que les corresponde”,

Aquellos que llevan tiempo pagando tarjetas revolving, micropréstamos o créditos rápidos pueden enviar sus contratos a Kubo Legal para que los revisen gratis y sin compromiso. Igualmente quien compró un vehículo financiado antes de 2019, puede enviar su contrato de financiación para que sus abogados les digan si pueden recuperar algo de dinero o reducir su deuda.

Contacto

Emisor: Kubo Legal

Contacto: Kubo Legal

Número de contacto: 919546500