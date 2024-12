Decidir mejor comienza con comprender mejor: Xerppa impulsa la transformación empresarial mediante datos

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 600 empresas ya confían en Xerppa para transformar datos complejos en decisiones estratégicas que impulsan su competitividad. Esta innovadora solución permite optimizar recursos, automatizar procesos y anticipar cambios, convirtiendo los datos en una ventaja clave para el éxito empresarial

Xerppa for Finance Insight está revolucionando la gestión financiera y empresarial con una solución que combina la robustez de la Power Platform de Microsoft con módulos especializados como Governance, Tesorería y Proyecciones de Negocio. Además, funcionalidades avanzadas como la Multilevel Matrix Xerppa y Xerppa Central Report permiten desglosar datos financieros a múltiples niveles para un análisis detallado, centralizando y personalizando el acceso a informes en Power BI.



Según Álvaro Badillo Vega, Director General de Xerppa, "el ecosistema está diseñado para simplificar y automatizar procesos clave, asegurando que las empresas dispongan de la información necesaria cuando la necesitan. Esto facilita la toma de decisiones estratégicas mediante herramientas flexibles, escalables y fáciles de implementar."



Casos de éxito en sectores clave

Xerppa for Finance Insight ha demostrado su efectividad adaptando soluciones a retos específicos en diferentes sectores:



• Sector hotelero: La integración de datos de ocupación y preferencias, junto con herramientas de proyección financiera, ha permitido a cadenas hoteleras personalizar ofertas y ajustar precios dinámicos, logrando un incremento del 20 % en ingresos y mejorando la experiencia del cliente.



• Sector agrícola: Los dashboards de análisis y el módulo de Tesorería han optimizado recursos como fertilizantes y tecnología, reduciendo costes operativos en un 15 %. Proyecciones climáticas y de mercado han facilitado campañas más precisas y rentables.



• Empresas B2B: La Multilevel Matrix ha sido clave para identificar clientes estratégicos y detectar nuevas oportunidades de negocio. En combinación con el módulo de Governance, las empresas han acelerado sus ciclos de venta en un 30 %, mejorando significativamente la rentabilidad.



Innovación tecnológica al servicio de la estrategia

La capacidad de Xerppa for Finance Insight para ofrecer análisis avanzados y un diseño intuitivo es uno de sus mayores diferenciadores. Módulos especializados como Governance aportan transparencia y control sobre la información financiera, mientras que herramientas de proyección respaldadas por inteligencia artificial permiten a las empresas anticiparse a cambios del mercado y tomar decisiones informadas.



Xerppa sigue evolucionando mediante la integración de tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Estas innovaciones incluyen copilots inteligentes que optimizan la productividad diaria y modelos de proyección que permiten anticiparse a los cambios del mercado con mayor precisión.



"El éxito no depende solo de la tecnología, sino de cómo se integra y utiliza. Por ello, las soluciones están diseñadas para transformar datos en herramientas estratégicas que impulsan el crecimiento," concluye Badillo Vega.



Con más de 600 empresas utilizando sus soluciones, Xerppa for Finance Insight se posiciona como un socio clave para la transformación empresarial, ayudando a las organizaciones a ser más competitivas, ágiles y preparadas para los retos del mercado.



