Degussa logra un resultado récord en 2025 y se pronuncia sobre la actual volatilidad de los precios

- Degussa logra un resultado récord en 2025 y, como distribuidor líder de metales preciosos, se pronuncia sobre la actual volatilidad de los precios

NEWS AKTUELL // Fráncfort del Meno, 03/02/2026 – Degussa hace balance del ejercicio más exitoso en la historia de la compañía. En 2025, la empresa alcanzó una facturación de alrededor de 3.000 millones de CHF, registró el mayor volumen negociado y obtuvo el mejor resultado operativo de todos los tiempos, una clara prueba de la confianza, la calidad y la solidez en el mercado internacional de metales preciosos.

La sostenida y fuerte demanda marcó tanto las operaciones de compra como de venta y reflejó no solo la elevada confianza de los clientes, sino también el reconocimiento de la competencia y la calidad de los productos. Los planes de ahorro en oro se desarrollaron de forma especialmente atractiva, ganando cada vez más relevancia, sobre todo entre los inversores más jóvenes.

A pesar del aumento de los costes de financiación como consecuencia de unos tipos de interés oficiales más altos, Degussa logró seguir ofreciendo condiciones atractivas y garantizar un negocio estable y exitoso.

Los movimientos actuales en los mercados de metales preciosos ponen de manifiesto la dinámica viva de un mercado maduro y globalmente interconectado. La reciente corrección del oro y la plata fue el resultado de una combinación de diversos factores: las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos ante el posible nombramiento de Kevin Warsh, un fortalecimiento repentino del dólar estadounidense, mercados técnicamente sobreextendidos tras alcanzar nuevos máximos históricos, amplias tomas de beneficios, así como incrementos de los márgenes por parte de la CME, que desencadenaron ventas forzadas adicionales. Este tipo de evoluciones forman parte de los procesos naturales del mercado —especialmente tras fuertes fases alcistas— y subrayan la elevada capacidad de reacción y la transparencia de los mercados internacionales de metales preciosos.

Christian Rauch, CEO de Degussa, subraya:

*El oro físico no es un objeto de especulación a corto plazo. Es un activo y, para muchas personas, un pilar fundamental para la conservación y la creación de patrimonio a largo plazo. Mientras que las acciones representan la participación en el éxito empresarial, el oro encarna la preservación del poder adquisitivo a lo largo de generaciones. No apostamos por tendencias a corto plazo. Defendemos la estabilidad, la solidez y una actuación responsable. Para Degussa, una cosa es lo más importante: acompañar a nuestros clientes con seguridad en su camino hacia la creación y preservación de patrimonio a largo plazo*.

Con este resultado récord como base, Degussa continúa impulsando su evolución hacia una empresa digitalmente sólida, innovadora y con una clara orientación global. El exitoso año 2025 constituye el fundamento para un crecimiento sostenible y para un futuro en el que tradición y progreso vayan de la mano.

