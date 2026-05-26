Delegación de empresarios de Kazajistán visitan Trablisa, empresa tecnológica líder en seguridad - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

Trablisa, junto a Open-Ideas, recibe a estudiantes de BGA Business Growth Academy Kazajistán durante sus jornadas formativas internacionales en Madrid. Los participantes visitaron Trablisa para conocer su modelo de innovación y expansión internacional, además del CDTI, Telefónica y el Congreso de los Diputados.

Madrid, 26 de mayo de 2026.- La BGA Business Growth Academy ha celebrado sus jornadas formativas y empresariales en Madrid para un grupo de participantes del Executive MBA de Kazajistán. El programa, desarrollado junto a la consultora de comunicación Open Ideas, ha combinado formación, visitas institucionales y encuentros con empresas líderes con el objetivo de acercar a los participantes al ecosistema empresarial español y europeo.

Uno de los momentos más destacados de estas jornadas fue la visita realizada a Trablisa, que se posiciona como la tercera mayor empresa de seguridad de España con cerca de 50 años de trayectoria y presencia en todo el territorio nacional, además de Portugal y México. La empresa se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector gracias a una amplia oferta de servicios que incluye vigilancia presencial, soluciones tecnológicas, gestión de efectivo, servicios auxiliares y proyectos de seguridad integral para infraestructuras críticas, transporte, administraciones públicas, entidades financieras, retail o logística.

La compañía destaca además por su fuerte apuesta por la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones de seguridad, contando con equipos especializados y tecnología avanzada aplicada a la protección de personas, infraestructuras y operaciones complejas.

Durante la visita, los estudiantes pudieron conocer de primera mano la trayectoria y evolución de la compañía, así como sus principales proyectos tanto en el mercado nacional como internacional. Uno de los aspectos más valorados por los participantes fue el recorrido por el laboratorio tecnológico de la empresa, donde pudieron descubrir distintos sistemas avanzados de seguridad y soluciones innovadoras desarrolladas por Trablisa.

Asimismo, responsables de la compañía Trablisa compartieron su visión estratégica de crecimiento y expansión internacional, señalando Asia Central y especialmente Kazajistán como mercados de gran interés para el futuro desarrollo de la empresa.

Además de esta visita empresarial, el programa incluyó sesiones sobre digitalización, liderazgo y negociación (Leonard Pera – CEO de Open-Ideas); talleres sobre gobernanza y sostenibilidad (Susana Quintás); y casos prácticos centrados en gestión y competencias de equipos (Yolanda Chercoles)

Las jornadas también incluyeron visitas a Telxius en Telefónica, la Fundació Telefónica, el CDTI y una visita institucional al Congreso de los Diputados junto a César Ramos Portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Estas jornadas celebradas los días 4,5,6 y 7 de mayo en Madrid han tenido como objetivo ofrecer a los participantes una experiencia académica y empresarial de carácter global, proporcionando formación especializada, conocimiento práctico del entorno empresarial español y europeo, interacción directa con directivos y líderes empresariales, así como oportunidades de networking con organizaciones y emprendedores.

Asimismo, se ha fortalecido la comprensión de modelos de negocio, estrategias corporativas e innovación en el contexto europeo, fomentando nuevas oportunidades de colaboración entre Europa y Asia Central.

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