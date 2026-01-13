Denuncias falsas y derecho penal, Lucas Franco Abogados se consolida como referente legal en Madrid - DANIEL LUCAS ROMERO

Madrid, 13 de enero de 2026.- Las denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género y los delitos contra la libertad sexual suponen un desafío jurídico de creciente complejidad. La evolución legislativa y el peso mediático que rodea este tipo de procedimientos exigen una defensa rigurosa, técnicamente sólida y profundamente conocedora de la normativa penal vigente. En este contexto, la especialización de los despachos en la materia resulta clave para garantizar los derechos de los investigados y evitar condenas injustas derivadas de acusaciones sin sustento.

Lucas Franco Abogados, bufete de abogados en Madrid con amplia trayectoria en derecho penal, potencia su área especializada en la defensa frente a denuncias falsas por violencia de género y agresión sexual. La firma refuerza este servicio ante el aumento de procedimientos que requieren una intervención técnica centrada en desmontar versiones infundadas mediante pruebas periciales, argumentación jurídica y conocimiento procesal.

Defensa penal especializada ante procedimientos sensibles

El equipo penal de Lucas Franco Abogados trabaja con una metodología basada en la recopilación exhaustiva de pruebas, la revisión crítica de las actuaciones policiales y judiciales, y la elaboración de una estrategia legal adaptada a cada caso. En asuntos de violencia de género o agresión sexual, donde las consecuencias pueden ser irreversibles tanto a nivel personal como reputacional, el despacho actúa desde las primeras diligencias para garantizar que se respeten los principios de presunción de inocencia y defensa efectiva.

La intervención se dirige tanto a clientes particulares como a profesionales inmersos en procedimientos complejos, abarcando desde la fase de instrucción hasta el juicio oral, y cuando es necesario, la interposición de recursos. Este enfoque especializado permite detectar posibles vulneraciones de derechos fundamentales y anticipar inconsistencias en la acusación que puedan derivar en una absolución o sobreseimiento.

Refuerzo estratégico del área penal en el bufete

El refuerzo del área penal responde a una tendencia creciente de consultas relacionadas con acusaciones infundadas en el contexto de relaciones personales y conflictos familiares. Lucas Franco Abogados incorpora a su equipo perfiles con experiencia específica en este ámbito, así como la colaboración habitual con peritos y profesionales externos que permiten sustentar técnicamente la defensa. La actuación se articula siempre bajo criterios de confidencialidad, rigurosidad y respeto al marco deontológico.

La defensa penal especializada en casos de denuncias falsas se ha convertido en una de las líneas de actuación prioritarias para Lucas Franco Abogados. De esta manera, el despacho consolida su compromiso con la protección de derechos fundamentales frente a acusaciones carentes de fundamento jurídico, reafirmando su posición como bufete de abogados en Madrid de referencia en intervenciones penales sensibles.

