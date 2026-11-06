(Información remitida por la empresa firmante)

Dermatología más allá de la piel: profesionales de distintas especialidades abordan el paciente desde una perspectiva integral

• Organizado por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y dirigido por el Dr. Raúl de Lucas, el encuentro reúne a profesionales de distintas especialidades para abordar la salud cutánea desde una perspectiva interdisciplinar.

Madrid, 05 de noviembre de 2026.- El trabajo interdisciplinar entre dermatología y otras especialidades médicas ha sido el foco principal de la X edición de El Médico de la Puerta de al Lado, iniciativa organizada por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) con el patrocinio de Viatris, y celebrada los días 16 y 17 de octubre en Matadero Madrid.

Este foro, coordinado por el Dr. Raúl de Lucas, jefe de Sección de Dermatología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz, reunió a profesionales de diversas disciplinas para mejorar el abordaje diagnóstico y terapéutico desde una perspectiva integradora, con la dermatología como punto de partida clínico.

A lo largo de sus diez ediciones, el proyecto se ha consolidado como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales sanitarios. *Lo que comenzó como una forma diferente de compartir medicina se ha convertido en un punto de encuentro entre profesionales de distintas especialidades. Hemos evolucionado, incorporado nuevas perspectivas y tecnologías, pero sin perder nuestra esencia: celebrar la medicina, aprender unos de otros y recordar por qué elegimos esta profesión*, explica el Dr. Raúl de Lucas. *Llegar a la décima edición es, sobre todo, una demostración de que esa forma de entender la medicina sigue teniendo mucho sentido*.

Un decálogo para la práctica médica integradora

La filosofía de esta edición se ha articulado en torno a un decálogo clínico que guió las ponencias y debates, promoviendo una visión holística del paciente. Este ideario establece el firme compromiso de no dejar pasar el lunar sospechoso y de honrar la piel infantil, recordando a su vez que no se debe negar que la psoriasis va más allá de una afección meramente cutánea. Además, advierte sobre la necesidad de no juzgar sin explorar ni confiar de forma exclusiva en el ojo clínico, y subraya el vínculo sistémico del organismo instando a no separar lo que el intestino y la piel han unido. El decálogo también invita a no adorar al plástico ni a las fragancias eternas, a no caminar solo en la consulta para fomentar el abordaje multidisciplinar, y a mantener el espíritu crítico para no creer todo lo que se vea. Todo este enfoque culmina bajo una máxima fundamental que rige el encuentro: amar al paciente sobre todas las cosas.

Estos principios subrayan la necesidad de trascender la propia especialidad, comprendiendo, por ejemplo, las comorbilidades sistémicas de enfermedades como la psoriasis o la estrecha relación entre el microbioma intestinal y la salud cutánea.

En este sentido, el Dr. Raúl de Lucas destaca que *la piel no es un órgano aislado. Muchas veces es el reflejo de lo que ocurre en el resto del organismo. La dermatología está profundamente conectada con la inmunología, la oncología, la psiquiatría o la cardiología. Entender esas conexiones nos permite ir más allá de lo que vemos y comprender mejor al paciente que tenemos delante*.

Esta colaboración tiene consecuencias directas en la calidad de la atención sanitaria. *Una verdadera colaboración entre especialidades permite alcanzar un diagnóstico más preciso, tomar decisiones terapéuticas mejor fundamentadas y ofrecer, sobre todo, una atención más humana e integral. El paciente no tiene varias enfermedades repartidas entre especialistas: tiene una salud que debemos cuidar entre todos. Y cuanto mejor nos comuniquemos los médicos, mejor podremos ayudarle*, señala el director de las jornadas.

Apoyo institucional y científico

Como organizadora de las jornadas, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), garantiza, junto con el Dr. Raúl de Lucas, el máximo rigor científico de las sesiones.

Por su parte, Laura Ríos, directora de Marketing de Prescripción de Viatris en España, señala: “En Viatris creemos que avanzar en salud implica también conectar conocimientos y especialidades para ofrecer una atención cada vez más integral. Apoyar iniciativas como El Médico de la Puerta de al Lado nos permite contribuir a la formación continuada de los profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, reforzar una visión de la salud en la que las distintas disciplinas colaboran para responder mejor a las necesidades de cada paciente. Esta X edición refleja precisamente ese espíritu: poner el conocimiento compartido y la colaboración clínica al servicio de una atención más completa y centrada en las personas”.

La mirada hacia el futuro también ha estado presente en esta décima edición, con un mensaje que combina innovación y colaboración clínica. *El futuro de la dermatología no pasa únicamente por incorporar nuevas tecnologías o tratamientos, sino por aprender a mirar más allá de la piel. La inteligencia artificial y la innovación nos abrirán puertas extraordinarias, pero la verdadera revolución seguirá estando en nuestra capacidad de compartir conocimiento, trabajar juntos y poner al paciente en el centro de todo*, concluye el Dr. Raúl de Lucas.

La compañía, a través del patrocinio de esta iniciativa, reafirma su misión de empoderar a las personas en todo el mundo para que vivan de manera más saludable en cada etapa de la vida, apoyando la formación médica continuada y fomentando la creación de sinergias clínicas que sitúen siempre al paciente en el centro del sistema sanitario.

Para saber más, visita: El Médico de la Puerta de al Lado

Acerca de Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS) es una compañía global de atención sanitaria cuya misión es ayudar a las personas de todo el mundo a vivir de forma más saludable en cada etapa de la vida. Damos respuesta a las necesidades de los pacientes a nivel mundial actuando con determinación, ingenio y compromiso.

Ya sea desarrollando nuevos medicamentos, trabajando para mantener un suministro resiliente de terapias esenciales o impulsando innovaciones audaces, nos esforzamos por ofrecer soluciones eficaces, escalables y sostenibles en el tiempo.

Hemos sido diseñados para generar un impacto significativo a través de una amplia cartera que abarca medicamentos genéricos, medicamentos de valor añadido, marcas consolidadas y medicamentos innovadores destinados a abordar necesidades médicas importantes aún no cubiertas.

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