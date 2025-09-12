Desafío Zero: la agencia de viajes en grupo que ofrece experiencias únicas e inesperadas

(Información remitida por la empresa firmante)

Desafío Zero rompe con el turismo masivo: organiza expediciones sorpresa en grupos reducidos, con itinerarios que se revelan sobre la marcha. Con líderes especializados y una entrevista de encaje previa, combina aventura y autoconocimiento para convertir a desconocidos en equipo

Madrid, 12 de septiembre de 2025.-

En un mundo donde el turismo masivo vende fotos perfectas y experiencias prefabricadas, Desafío Zero ha decidido ir a contracorriente: organiza viajes en grupo sorpresa donde no se sabe el itinerario exacto ni con quién se va y aun así la mayoría repite.



Cientos de personas han participado en las expediciones organizadas por Desafío Zero, que apuestan por un formato alternativo al turismo masivo.



No son unas vacaciones al uso: son un desafío real.



¿Qué hace Desafío Zero para que la gente vuelva a casa distinta?



1. Rutas secretas: Nunca se desvela la ruta completa porque lo mágico ocurre cuando se suelta el control. Senderos fuera del circuito turístico tradicional, convivencia con comunidades locales y la emoción de no saber qué viene después.



2. Aventura y crecimiento real: No hace falta tirarse en paracaídas para sentir la adrenalina. La verdadera aventura es atreverse a mirar de frente los miedos, confiar en el equipo y descubrir que se es capaz de mucho más de lo que se piensa. Los líderes traen la mochila llena de dinámicas y retos que convierten cada paso en un ejercicio de autoconocimiento y empoderamiento.



3. De desconocidos a tribu: Los grupos son pequeños (máx. 12 personas) y pasan de ser completos extraños a convertirse en familia. Aquí el grupo es el corazón de la experiencia. Cada decisión, cada reto y cada emoción se comparten, trabajando en equipo y sosteniéndose mutuamente.



4. Líderes que cuidan de verdad: La magia no ocurre sola: la sostienen los Líderes de Expedición. Viajeros experimentados, formados para guiar lo logístico y lo emocional. Y como no aceptan a cualquiera, cada viajero pasa por una llamada de cualificación. No buscan llenar plazas: buscan equipos humanos que se potencien entre sí.







En resumen: no hacen turismo, organizan experiencias que sacuden, despiertan y devuelven a casa siendo una persona nueva.



Destinos que parecen de película

Diseñan expediciones sorpresa durante todo el año por América, Europa, África y Asia: México, Perú, Patagonia, Marruecos, Senegal, China, Indonesia, Japón, Azores, Turquía, etc. además de rutas en España (Fuerteventura, Camino de Santiago, etc.).



Cada viaje tiene su "carta de identidad": nivel de aventura, conexión cultural y exigencia física. Aquí no hay viajes genéricos: hay expediciones pensadas para ponerte a prueba.



¿Para quién es Desafío Zero?



• El perfil de los participantes suele incluir a personas con espíritu aventurero que desean viajar en grupo en lugar de hacerlo en solitario.







• También atrae a quienes buscan un cambio personal y valoran rodearse de personas inconformistas.







• Asimismo, participan quienes persigue experiencias que les permitan salir de la zona de confort.







Más que viajes, transformaciones

Desafío Zero no es "la mejor agencia de viajes" porque lo diga la propia empresa.



Lo es porque más de 680 personas ya han viajado con ellos y han vuelto diciendo que fue lo más transformador de sus vidas.



Según la empresa, "la mayoría de los participantes valoran la experiencia como transformadora y recomiendan repetirla".



