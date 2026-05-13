Desconexión corporal y parálisis profesional, el enfoque de inteligencia sensorial de Treze Muñoz - Treze Muñoz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de mayo de 2025. - La exigencia profesional y la presión asociada a roles de liderazgo están generando nuevas formas de malestar que, en muchos casos, permanecen invisibles. Entre ellas, la desconexión corporal se posiciona como una de las dinámicas más extendidas, especialmente en mujeres que sostienen altos niveles de responsabilidad. Esta realidad, vinculada a la hiperproductividad y a la constante toma de decisiones, impacta directamente en la relación con el propio cuerpo, afectando tanto al bienestar como a la capacidad de disfrute. En este contexto, la inteligencia sensorial emerge como una vía de reconexión.

Treze Muñoz desarrolla su propuesta en torno a la inteligencia sensorial como un sistema integrado que articula tres pilares fundamentales: presencia, permiso y placer. Estos elementos no operan de forma aislada, sino que funcionan simultáneamente, configurando una estructura que permite abordar la desconexión corporal desde una perspectiva global y sostenida en el tiempo.

Inteligencia sensorial frente a la desconexión corporal

La inteligencia sensorial plantea un enfoque centrado en recuperar la percepción del cuerpo como fuente de información, regulación y experiencia. En escenarios de alta exigencia, la atención tiende a desplazarse hacia lo cognitivo, dejando en un segundo plano las señales corporales. Esta desconexión progresiva puede derivar en estados de bloqueo, identificados en muchos casos como parálisis profesional.

A través de la integración de presencia, permiso y placer, este modelo propone restablecer la relación con el cuerpo desde la consciencia y la experiencia directa. La presencia permite habitar el momento actual; el permiso facilita la apertura a nuevas vivencias sin juicio; y el placer introduce una dimensión que conecta con la motivación y la vitalidad. La interacción de estos tres pilares configura un proceso continuo que favorece la reconexión corporal.

Un enfoque aplicado al bienestar y al rendimiento personal

La propuesta de Treze Muñoz se inscribe dentro de una tendencia creciente que integra cuerpo, emoción y rendimiento en un mismo marco de trabajo. La inteligencia sensorial no se limita al ámbito del desarrollo personal, sino que se proyecta también en el entorno profesional, donde la toma de decisiones, la creatividad y la gestión del estrés dependen en gran medida del estado interno de la persona.

La creciente atención hacia la desconexión corporal como fenómeno extendido en perfiles profesionales exigentes abre nuevas líneas de trabajo en el ámbito del bienestar. En este escenario, la inteligencia sensorial se posiciona como una propuesta que articula cuerpo y mente desde una perspectiva integradora, adaptada a las necesidades actuales y orientada a restablecer el equilibrio entre exigencia y experiencia.

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