El descubrimiento de minerales de Juno se amplía para incluir metales magnéticos de tierras raras pesadas

Núcleo de perforación de Vespa - Juno Corp.

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo descubrimiento añade los metales situados en el centro de las preocupaciones globales sobre suministro

Madrid, 19 de mayo de 2026.- Juno Corp. ("Juno" o la "Compañía") anunció hoy el descubrimiento de elementos de tierras raras pesadas —incluidos los metales magnéticos esenciales para defensa, aeroespacial, vehículos eléctricos y energías limpias— dentro de su sistema de minerales críticos Vespa en Ring of Fire, Ontario. El descubrimiento se sitúa dentro del mismo sistema geológico que las intersecciones de hierro, titanio, vanadio, escandio y galio de alta ley anunciadas previamente por Juno en Vespa, ampliando así los descubrimientos de minerales críticos.



"Los metales magnéticos de tierras raras son los materiales con los que se construyen los modernos sistemas de defensa, cazas militares, vehículos eléctricos e infraestructuras de energía limpia. El suministro global está dominado por un único país que ha demostrado su disposición a utilizar los controles de exportación como herramienta de presión geopolítica, convirtiendo las fuentes seguras y aliadas de estos metales en una prioridad nacional para Canadá, Estados Unidos y nuestros socios", afirmó Robert Cudney, fundador, director y CEO de Juno Corp. "Creemos que Ring of Fire puede ser la piedra angular del futuro de la minería en Canadá. Este descubrimiento sitúa el potencial de Juno en el centro de esa oportunidad estratégica".



"Esto supone una gran ampliación de lo que representa Vespa", afirmó Jeremy Niemi, Chief Strategy Officer de Juno Corp. "Hemos identificado los metales magnéticos de tierras raras por los que el mundo está compitiendo, alojados en granates que se encuentran directamente junto a nuestros descubrimientos de hierro, titanio y vanadio de alta ley. Creemos que existe la oportunidad estratégica de recuperar estas tierras raras como subproducto de una futura operación en Vespa; podría haber múltiples metales críticos procedentes de un único yacimiento".



Resumen de resultados



• Descubrimiento de elementos de tierras raras pesadas dentro del sistema de minerales críticos Vespa de Juno en Ring of Fire.



• El descubrimiento incluye los cuatro principales metales magnéticos —neodimio, praseodimio, disprosio y terbio—, así como itrio y otras tierras raras críticas, esenciales para sistemas de defensa, aeroespacial, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y robótica.



• Los ensayos rápidos iniciales devolvieron un intervalo continuo de 87 metros dentro de un corredor mineralizado de más de 200 metros, con un 27 % del total de tierras raras compuesto por tierras raras pesadas de alto valor, una proporción excepcional.



• El descubrimiento está alojado dentro del complejo mineral Vespa de Juno, con potencial para recuperar tierras raras como subproducto de la producción de hierro, titanio, vanadio, escandio y galio de Vespa, confirmando a Vespa como un auténtico sistema polimetálico de minerales críticos.



• Se están llevando a cabo trabajos adicionales de muestreo, ensayos y metalurgia como parte del programa de perforación Vespa 2026 de Juno, totalmente financiado.



Hasta la fecha, estos resultados son los únicos resultados recibidos del proyecto Vespa correspondientes a la campaña de perforación de 2026. VES-26-025 es el primer sondeo perforado en Vespa dentro del programa de 2026.



Notas técnicas

Los ensayos mencionados en este comunicado de prensa son ensayos rápidos iniciales de 76 muestras y siguen sujetos a confirmación mediante la finalización del programa completo de ensayos. El núcleo de perforación fue registrado y muestreado en el campamento Oval Lake de Juno en Ring of Fire. Se insertaron blancos y Materiales de Referencia Certificados en la cadena de muestras a intervalos adecuados de acuerdo con las Mejores Prácticas CIM. El núcleo muestreado fue dividido y enviado al laboratorio preparatorio de ALS Canada Ltd. en Thunder Bay. Las muestras del núcleo fueron trituradas, pulverizadas y divididas antes de ser enviadas para la determinación de ensayos. Las muestras se enviaron a ALS Vancouver para análisis multielemental mediante espectrómetro de masas (código ME-MS81). ALS es independiente de Juno. Las anchuras reales de las intersecciones reportadas son desconocidas en este momento. Para más detalles sobre perforaciones previamente reportadas en Vespa, consultar los comunicados de prensa de la Compañía de fechas 29 de enero de 2025 y 5 de marzo de 2026.



Sobre Juno Corp.

Juno Corp. es una empresa privada de exploración minera con sede en Ontario y el mayor titular de concesiones mineras en Ring of Fire. Con una posición territorial que cubre aproximadamente 5.796 km, Juno está centrada en descubrir y desarrollar activos de oro y minerales críticos mediante exploración responsable, excelencia técnica y asociaciones estratégicas.

Contacto

Nombre contacto: Robert Cudney

Descripción contacto: CEO de Juno Corp.

Teléfono de contacto: 416-628-5902