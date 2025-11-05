Deuda, angustia y estrés financiero; la Ley de Segunda Oportunidad como respuesta jurídica

(Información remitida por la empresa firmante)

Dormir mal, discutir por dinero o vivir con miedo al teléfono encendido se han convertido en una rutina para muchas personas atrapadas por las deudas. El estrés financiero no solo afecta al bolsillo, sino también a la salud mental, la estabilidad familiar y la capacidad de tomar decisiones pausadas.En este escenario, la Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal capaz de transformar el presente económico de miles de personas. Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en su aplicación en España, acompaña a quienes cumplen los requisitos para que recuperen su equilibrio personal y financiero sin cargas del pasado.

Una herramienta legal frente al bloqueo emocional

La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor desde julio de 2015, ha sido clave para dar respuesta a situaciones de sobreendeudamiento crónico en España. La angustia derivada del sobreendeudamiento se ha convertido en una realidad cotidiana para muchas personas que no pueden asumir sus pagos. La normativa permite cancelar deudas contraídas con bancos y entidades financieras, siempre que se cumplan unos requisitos esenciales: encontrarse en situación de insolvencia, actuar de buena fe y no haber sido condenado por delitos de carácter económico en los últimos diez años.

Repara tu Deuda Abogados, firma especializada desde 2015, gestiona íntegramente el procedimiento legal con el objetivo de que el solicitante obtenga el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), es decir, la cancelación judicial de sus deudas. Este proceso implica una mejora directa en la salud emocional del afectado, quien puede dejar atrás la presión de los embargos, la inclusión en listas de morosidad y el constante acoso telefónico.

A su vez, no es necesario afrontar cuotas iniciales elevadas, ya que el despacho ha implantado un modelo de suscripción mensual desde 19,90 € (tipo Netflix), que facilita el acceso sin fricciones económicas. En paralelo, la aplicación móvil MyRepara permite seguir el caso, presentar documentación y consultar dudas sin desplazamientos. Todo está diseñado para simplificar un camino que, en la mayoría de los casos, desemboca en una transformación vital completa.

Más allá del alivio financiero: bienestar y reinicio

Desde su entrada en vigor, miles de personas han logrado recuperar su estabilidad gracias a este mecanismo. La cancelación de deudas no solo supone un alivio legal, sino también emocional. La experiencia de quienes han atravesado este proceso demuestra que el impacto va más allá del dinero: se traduce en tranquilidad, confianza y capacidad para reconstruir proyectos personales y profesionales.

La cifra acumulada exonerada por Repara tu Deuda Abogados alcanza ya los 370 millones de euros y continúa en ascenso. A diario, nuevas personas inician el procedimiento tras conocer opiniones sobre Repara tu Deuda, compartidas por quienes ya han recuperado su libertad financiera.

Estas experiencias reales refuerzan la confianza en una solución que, lejos de ser excepcional, se consolida como un derecho accesible para quienes buscan empezar de nuevo.

