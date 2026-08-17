Sin Deuda Group supera los 100 millones de euros en deudas canceladas Contacto - SIN DEUDA GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de agosto de 2026.-

La compañía especializada en la cancelación de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad alcanza una cifra histórica tras ayudar a miles de familias y particulares en toda España.

SIN DEUDA GROUP ha superado los 100 millones de euros en deuda cancelada, consolidándose como una de las empresas de referencia en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Este importante logro representa mucho más que una cifra económica. Detrás de estos más de 100 millones de euros existen miles de historias de superación, familias que han recuperado la estabilidad financiera y personas que han podido volver a empezar sin la carga de deudas imposibles de asumir. Por ejemplo, solo en el mes de julio se lograron cancelar más de 3 millones de euros de deuda, situando la cifra total en casi 104 millones.

La Ley de Segunda Oportunidad, incorporada al ordenamiento jurídico español para ofrecer una solución a particulares y autónomos en situación de insolvencia, se ha consolidado como una herramienta fundamental para permitir que quienes atraviesan dificultades económicas puedan acceder a una nueva oportunidad.

Desde sus inicios, el grupo ha apostado por acercar este mecanismo legal a personas de toda España mediante un modelo de atención cercano, especializado y altamente digitalizado, que permite gestionar los procedimientos con independencia de la ubicación geográfica del cliente.

Actualmente, SIN DEUDA GROUP, integrado por las marcas Andalucía Sin Deuda, Canarias Sin Deuda y Valencia Sin Deuda, presta servicio a clientes de todo el territorio nacional a través de un equipo multidisciplinar y de canales de atención adaptados a las necesidades de cada persona.

Fernando Ezquerro, CEO de SIN DEUDA GROUP: Alcanzar los 100 millones de euros en deuda cancelada supone una enorme satisfacción para todo el equipo. Sin embargo, lo verdaderamente importante no es la cifra, sino las miles de personas y familias que han recuperado la tranquilidad y la posibilidad de volver a empezar. Cada expediente representa una historia de esfuerzo, confianza y esperanza. Este resultado demuestra que la Ley de Segunda Oportunidad funciona y que todavía queda mucho camino por recorrer para seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

La compañía destaca que este resultado ha sido posible gracias al trabajo coordinado de sus departamentos jurídico, documental, de gestión y de atención al cliente, así como a la confianza depositada por miles de clientes a lo largo de los últimos años. SIN DEUDA GROUP prevé continuar reforzando su capacidad de atención en todo el territorio nacional y sus servicios relacionados con la cancelación de deudas y la protección de los consumidores frente a prácticas financieras abusivas.

Con esta cifra histórica, el grupo reafirma su compromiso de seguir ayudando a particulares y autónomos a recuperar su estabilidad económica y acceder a una verdadera segunda oportunidad.

Sobre SIN DEUDA GROUP

SIN DEUDA GROUP es un grupo especializado en servicios jurídicos relacionados con la cancelación de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad y la defensa de consumidores frente a productos financieros abusivos. Integrado por las marcas Andalucía Sin Deuda, Canarias Sin Deuda y Valencia Sin Deuda, presta servicio a clientes de toda España mediante un modelo de atención especializado, cercano y altamente digitalizado.

Más información:

www.sindeudagroup.com

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Contacto: SIN DEUDA GROUP

Número de contacto: 911 087 109