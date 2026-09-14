La deuda media de las familias endeudadas en España alcanza los 69.596 euros, según datos de SIN DEUDA GROUP - SIN DEUDA GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de septiembre de 2026.- Un análisis realizado sobre más de 4.000 expedientes gestionados desde 2020 sitúa en el 64,92 % los hogares estudiados con un alto nivel de endeudamiento y revela que el 66,46 % de las personas analizadas son solteras.

Madrid, septiembre de 2026.– La deuda media de las familias endeudadas analizadas por SIN DEUDA GROUP alcanza actualmente los 69.596,32 euros, según los datos extraídos por la compañía a partir del análisis de más de 4.000 expedientes gestionados desde 2020.

El estudio permite obtener una radiografía del perfil del sobreendeudamiento entre particulares que han acudido a la Ley de Segunda Oportunidad durante los últimos años y muestra que el 64,92 % de los hogares analizados presenta un alto nivel de endeudamiento.

Más de 69.000 euros de deuda media

Los datos ponen de manifiesto la dimensión que puede alcanzar el endeudamiento cuando las obligaciones financieras terminan superando la capacidad económica de un hogar.

Con una deuda media de 69.596,32 euros por familia, los expedientes analizados muestran situaciones en las que pueden confluir préstamos personales, tarjetas de crédito, financiación bancaria, deudas derivadas de actividades profesionales o empresariales y otras obligaciones económicas.

El análisis del perfil personal ofrece también datos significativos: el 66,46 % de las personas analizadas son solteras.

En cuanto a la composición familiar, el 44,31 % tiene hijos, mientras que el 55,69 % no los tiene.

Los resultados muestran que el sobreendeudamiento no está necesariamente asociado a un único modelo de familia, sino que afecta a perfiles personales y económicos muy diferentes.

Más de 402 millones de euros de deuda actualmente gestionada

La dimensión económica de los expedientes puede observarse también en el volumen de deuda que actualmente se encuentra bajo gestión de SIN DEUDA GROUP.

La compañía gestiona una cartera de 402.614.713,38 euros, distribuida entre:

378.334.610,08 euros de deuda privada, aproximadamente el 94 % del total.

aproximadamente el 94 % del total. 24.280.103,30 euros de deuda pública, alrededor del 6 %.

La elevada proporción de deuda privada refleja el importante peso que las obligaciones con bancos, entidades financieras y otros acreedores privados representan en los procesos de insolvencia de particulares y autónomos. La menor presencia de deuda pública en la cartera gestionada responde, entre otros factores, a las limitaciones que establece actualmente la legislación para la exoneración de determinados créditos de derecho público, especialmente relevantes en el caso de autónomos y antiguos empresarios que pueden acumular obligaciones con las administraciones públicas. A diferencia de buena parte de la deuda privada, la deuda pública está sometida a límites y condiciones específicas para su exoneración dentro del procedimiento de Segunda Oportunidad.

103,9 millones de euros de deuda ya exonerada

Frente a los más de 402 millones de euros actualmente gestionados, SIN DEUDA GROUP ha alcanzado los 103.939.734,35 euros de deuda exonerada a través de procedimientos relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad.

La cifra supone superar los 103,9 millones de euros, después de que la compañía alcanzara recientemente el hito de los 100 millones de euros de deuda cancelada.

Para Fernando Ezquerro, CEO de SIN DEUDA GROUP, los datos permiten observar el problema del sobreendeudamiento desde una perspectiva que va más allá de las cifras.

Cuando hablamos de una deuda media cercana a los 70.000 euros debemos tener en cuenta que detrás de cada expediente existe una historia personal diferente. Hay familias, trabajadores, autónomos y personas que, por distintas circunstancias, han llegado a un punto en el que sus ingresos ya no son suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones.

Ezquerro añade que uno de los aspectos que más llama la atención del análisis es la diversidad de perfiles:

Los más de 4.000 expedientes que hemos gestionado desde 2020 nos permiten comprobar que el sobreendeudamiento no responde a un único perfil. Puede afectar a personas solteras, familias con hijos o sin ellos y a situaciones económicas muy diferentes. Por eso es fundamental analizar cada caso individualmente y buscar una solución antes de que la deuda continúe creciendo.

La Ley de Segunda Oportunidad frente al sobreendeudamiento

La Ley de Segunda Oportunidad permite que particulares y autónomos que se encuentren en situación de insolvencia puedan, cuando cumplen los requisitos establecidos legalmente, acceder a mecanismos para reestructurar su situación financiera o conseguir la exoneración de determinadas deudas.

Desde SIN DEUDA GROUP recomiendan analizar la situación económica antes de recurrir sistemáticamente a nueva financiación para hacer frente a obligaciones anteriores, ya que la acumulación de créditos e intereses puede incrementar progresivamente el nivel de endeudamiento.

Los datos obtenidos a partir de los más de 4.000 expedientes analizados desde 2020 muestran precisamente la dimensión que estas situaciones pueden alcanzar: cerca de 70.000 euros de deuda media por familia.

SOBRE SIN DEUDA GROUP

SIN DEUDA GROUP es una compañía especializada en procedimientos relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad, prestando servicio a particulares y autónomos en todo el territorio nacional.

Desde 2020, la compañía ha gestionado más de 4.000 expedientes y actualmente mantiene una cartera que supera los 402 millones de euros de deuda, de los cuales más de 378 millones corresponden a deuda privada y más de 24 millones a deuda pública.

Hasta septiembre de 2026, SIN DEUDA GROUP ha alcanzado los 103.939.734,35 euros de deuda exonerada.

El grupo desarrolla su actividad a nivel nacional a través de SIN DEUDA GROUP y de sus marcas regionales Canarias Sin Deuda, Andalucía Sin Deuda y Valencia Sin Deuda, creadas para reforzar su presencia y especialización en diferentes mercados territoriales, manteniendo una estructura común de gestión y asesoramiento especializado en la Ley de Segunda Oportunidad.



Emisor: SIN DEUDA GROUP

Contacto: SIN DEUDA GROUP

Número de contacto: 911 087 109