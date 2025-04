Día Mundial de la Salud: INESALUD y Euroinnova impulsan la educación sanitaria con recursos y formación

(Información remitida por la empresa firmante)

Granada, 7 de abril de 2025.-

Con motivo del Día Mundial de la Salud, INESALUD y Euroinnova, instituciones del grupo EDUCA EDTECH, impulsan la educación online especializada en salud a través de campañas que promueven el aprendizaje accesible. Durante esta semana, ofrecen recursos gratuitos como webinars, podcasts y guías, además de facilitar la formación sanitaria para profesionales, estudiantes y personas interesadas en el ámbito sanitario

En el marco del Día Mundial de la Salud, las instituciones educativas INESALUD y Euroinnova, pertenecientes a EDUCA EDTECH Group, han lanzado diferentes campañas informativas, en el caso de Euroinnova bajo el lema "La salud también se aprende, Euroinnova acompaña en el camino", y en el caso de INESALUD alineada con el mensaje de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para este año: visibilizar la importancia de la salud materna y neonatal.



Con el objetivo de sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre los desafíos que enfrentan los profesionales del sector sanitario, ambas instituciones ofrecen durante esta semana una serie de recursos gratuitos entre los que se incluyen webinars, podcasts y guías descargables dirigidas a profesionales sanitarios, estudiantes del área y público general. Así como beneficios únicos en educación online del ámbito sanitario.



Un enfoque global con cifras que alertan

Según datos recientes de la OMS, cada año cerca de 300.000 mujeres mueren durante el embarazo o el parto, y más de cuatro millones de recién nacidos no sobreviven al primer mes de vida o nacen sin signos vitales. Estas cifras, aunque impactantes, son evitables en su mayoría con acceso a sistemas sanitarios sólidos, educación en salud y prevención efectiva.



"La educación es una herramienta clave para mejorar la salud global. Por eso este año se quiere sumar desde la educación", explican desde EDUCA EDTECH Group y Euroinnova, que lanza su campaña con el lema "La salud también se aprende, Euroinnova acompaña en el camino". La institución, especializada en aprendizaje online, fomenta una selección de cursos orientados a la salud.



INESALUD: conocimiento experto al servicio de la salud

Por su parte, INESALUD, centro especializado en educación sanitaria, ha lanzado una campaña de concienciación titulada "La importancia de la salud materna y neonatal", que incluye un video divulgativo en el que participa Alba Gastón, docente del área de salud materno-infantil. En él, se abordan algunas de las preguntas más relevantes para quienes están o estarán en contacto con la maternidad:



• ¿Cuáles son los problemas de salud más comunes en el embarazo?



• ¿Cómo garantizar un parto seguro y saludable?



• ¿Qué mitos sobre el cuidado del recién nacido pueden perjudicar su bienestar?



• ¿Qué avances médicos han mejorado la atención materno-infantil?



"La educación sanitaria es una poderosa herramienta para salvar vidas. Saber identificar un embarazo de riesgo, comprender la importancia de la salud mental materna o desmontar mitos sobre el recién nacido puede marcar la diferencia en millones de familias", comenta Gastón en el video.



Prevención, tecnología y acompañamiento

Además de las complicaciones obstétricas directas, la OMS alerta de la necesidad de prestar atención a aspectos como la salud mental perinatal, las enfermedades no transmisibles y la planificación familiar, factores igualmente determinantes en la salud de madres y bebés. Las campañas de EDUCA EDTECH Group también hace hincapié en la necesidad de que los sistemas sanitarios evolucionen para abordar estos retos de manera integral.



La tecnología médica, la telemedicina y la formación online son aliados clave en este proceso. Por ello, tanto INESALUD como Euroinnova refuerzan su apuesta por contenidos actualizados, accesibles y avalados por profesionales del ámbito de la salud.



Recursos al alcance de todos

Quienes deseen acceder a los recursos gratuitos de la campaña, así como a la oferta formativa especial disponible durante esta semana, pueden hacerlo a través de los portales oficiales de INESALUD (inesalud.com) y Euroinnova (euroinnova.com). La campaña estará activa durante esta semana del 7 de abril.



En un contexto global donde la salud materno-infantil sigue siendo un desafío, iniciativas como esta buscan no solo sensibilizar, sino también empoderar a través del conocimiento a quienes tienen en sus manos el cuidado del comienzo más importante de todos: la vida.







Emisor: EDUCA EDTECH

Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: EDUCA EDTECH Group

Teléfono de contacto: 958 05 02 00