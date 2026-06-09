7 días restantes: LiberNovo Maxis, el asiento definitivo para Big & Tall

LiberNovo Maxis, el asiento definitivo para Big & Tall - LiberNovo

(Información remitida por la empresa firmante)

La serie Maxis de LiberNovo, diseñada específicamente para usuarios de mayor tamaño, se lanza el 16 de junio con tres configuraciones, nuevas incorporaciones a la gama Omni y descuentos de hasta el 48 % durante el periodo de preventa

Madrid, 9 de junio de 2026.- Diseñada desde cero para estructuras corporales más grandes, la serie Maxis se lanza el 16 de junio a partir de 829 €, con ahorros de super early bird de hasta el 48 % sobre el precio de venta recomendado.



Para los compradores Big & Tall, la búsqueda de una silla ergonómica suele comenzar con la hoja de especificaciones. La mayoría de las sillas de este segmento se construyen sobre el estándar ergonómico y se escalan, no se diseñan desde el principio para un cuerpo más grande. La serie Maxis de LiberNovo, que se lanza el 16 de junio, es la primera línea de la marca diseñada desde el inicio para ese tipo de cuerpo. Se presenta en tres configuraciones junto con dos nuevas incorporaciones a la familia LiberNovo Omni.



Una geometría más grande, por diseño

Las sillas ergonómicas estándar están dimensionadas para un cuerpo de alrededor de 1,75 m y 77 kg. Maxis está dimensionada para cuerpos que no encajan en esas cifras. Su asiento de 52 cm se extiende completamente bajo el muslo, de modo que el borde delantero no corta la circulación a media tarde. La estructura está certificada por BIFMA para 181 kg (399 lb), respaldada por una base de aleación de aluminio fundido que se mantiene estable bajo carga. Reposabrazos más anchos y un respaldo más alto completan la geometría, proporcionando a usuarios de hombros más anchos un verdadero contacto lateral y de la columna, en lugar de estar apoyados en una silla diseñada para alguien más pequeño.



La reclinación es donde este diseño demuestra su valor. El control de reclinación de cinco etapas va de 105° a 160°, con el soporte dinámico manteniendo estable una estructura más pesada en cada etapa.



Tres configuraciones, tres precios

Maxis se presenta en tres versiones. Maxis Manual es el modelo base: ajuste de cinco etapas, base de aleación de aluminio, sin funciones eléctricas, en Graphite. Precio de lanzamiento 829 € (PVP 1.399 €). Maxis Electric añade soporte lumbar motorizado y función de estiramiento de la columna para usuarios que desean un ajuste preciso con solo pulsar un botón, en Graphite o Glacier. Precio de lanzamiento 1.079 € (PVP 1.969 €). Maxis Airflow se sitúa en la parte superior, incorporando ventilación activa del asiento y tejido prémium Gabriel sobre las funciones eléctricas del modelo Electric para usuarios que generan más calor o pasan largas sesiones sentados. Precio de lanzamiento 1.269 € (PVP 2.099 €).



Maxis no llega sola

Dos actualizaciones de Omni se lanzan el mismo día. Omni SE, a 589 € (PVP 929 €), es el punto de entrada con ajustes manuales a la plataforma Dynamic Ergonomics de LiberNovo, manteniendo la estructura de soporte principal del modelo insignia Omni en una configuración más simple y económica. Omni Pro, a 979 € (PVP 1.669 €), es la versión totalmente eléctrica, con soporte lumbar motorizado, estiramiento de la columna y ventilación activa del asiento, en Graphite o Glacier, con acabado en tejido Gabriel.



Periodo de preventa aún abierto

Hasta el 16 de junio, un depósito de 10 € desbloquea un código de descuento de 30 € válido en pedidos de 1.000 € o más. Los clientes que completen su pedido también reciben una garantía extendida gratuita de un año en la estructura de la silla, además de paquetes de regalo escalonados según el valor del pedido. Los precios de lanzamiento super early bird estarán disponibles del 16 de junio al 31 de julio, con ahorros en la UE de hasta el 48 % sobre el PVP.



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Contacto

Nombre contacto: Emilia Zhang

Descripción contacto: LiberNovo

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