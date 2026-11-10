Diego Mateos: “Europa se juega mucho más que el precio del gas este invierno”

(Información remitida por la empresa firmante)

- El CEO de GESE advierte de que el continente se enfrenta a una nueva crisis energética con más factores de riesgo que en 2021 y con menos margen de maniobra

Diego Mateos, CEO de GESE Integral de Servicios Energéticos y experto en mercados energéticos, advierte de que Europa afronta este invierno un escenario con inquietantes similitudes con el de 2021, cuando comenzó la mayor crisis energética del continente en las últimas décadas. La diferencia es que esta vez Europa ya conoce las consecuencias, pero corre el riesgo de volver a tropezar con la misma piedra.

Mateos recuerda que el invierno de 2020-2021 dejó los almacenamientos europeos de gas al 37 % de su capacidad, coincidiendo con la recuperación económica mundial tras la pandemia. La demanda asiática de gas natural licuado (GNL) se disparó, Europa compitió por unos cargamentos que se dirigían a quien más pagaba, y los precios escalaron hasta niveles que la propia Comisión Europea calificó de “perturbación generalizada de los mercados” en una comunicación publicada en 2025. El gas pasó de 18,20 €/MWh a 110,76 €/MWh en un año, arrastrando a la electricidad de 43,52 €/MWh a 239,16 €/MWh. Aquella crisis demostró, afirma, que la energía puede dejar de ser un coste previsible para convertirse en una amenaza para la supervivencia de miles de empresas.

Hoy, las reservas europeas llegan al final de octubre por debajo de las referencias consideradas deseables, con Alemania en una posición especialmente vulnerable. Según los datos de la plataforma oficial de transparencia de Gas Infrastructure Europe GIE AGSI+, el 1 de noviembre sus almacenes estaban al 61,5 % de capacidad, casi 14 puntos por debajo del mismo momento del año anterior y lejos del 80 % que marcan los objetivos europeos. Los almacenamientos, señala Mateos, son una garantía de suministro, pero no pueden sustituir durante meses los flujos continuos de importación que necesita la economía del continente.

A diferencia de 2021, ya no existe el suministro ruso por gasoducto, y el continente depende ahora del mercado internacional del GNL, donde compite con Asia por los cargamentos disponibles. Los costes de licuefacción, transporte y regasificación encarecen estructuralmente cada partida que llega a Europa.

A estos factores se suma la inestabilidad en Oriente Próximo. Las alteraciones en las rutas marítimas y en las infraestructuras de exportación han reducido los envíos desde el Golfo. Para Mateos, el mercado global del GNL funciona con una lógica simple: cuando la oferta cae y los compradores compiten, los precios suben. “La energía se ha convertido en un arma de guerra”, afirma, y Europa, que depende del exterior para abastecer buena parte de sus necesidades, es uno de los territorios más expuestos a sus consecuencias.

En un análisis geopolítico más amplio, Mateos considera que “estamos asistiendo a una nueva guerra fría, esta vez con tres grandes protagonistas”: Estados Unidos, Rusia y China. Europa, advierte, corre el riesgo de convertirse en el escenario donde los demás defienden sus intereses, más que en un actor con capacidad de influir en el resultado. Las expectativas ligadas a las negociaciones de paz en Ucrania tampoco resolverían automáticamente el problema: las sanciones, las infraestructuras dañadas y la pérdida de confianza mutua dificultan cualquier retorno al modelo anterior.

El riesgo que más preocupa a Mateos es la estanflación. Una economía que apenas crece mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo de ciudadanos y empresas. Sería el escenario más difícil de combatir, porque las medidas para frenar la inflación pueden agravar la desaceleración, y los estímulos al crecimiento pueden realimentar los precios. En ese contexto, la factura energética dejaría de ser un problema sectorial para convertirse en un obstáculo para la competitividad de toda la economía europea.

“La gran cuestión ya no es únicamente cuánto pagaremos por el gas este invierno”, concluye Mateos. “La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede soportar Europa una energía estructuralmente menos competitiva que la de sus principales rivales económicos”. Las guerras del siglo XXI, afirma, no se ganan solo en los campos de batalla: también se ganan controlando la energía de la que dependen las economías de los demás.

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