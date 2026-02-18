Digital Skills Institute presenta Reuniones eficaces; reuniones que generan valor - Digital Skills Institute

Madrid, 18 de febrero de 2026.- Digital Skills Institute amplía su propuesta formativa con el lanzamiento del curso Reuniones eficaces, una nueva iniciativa que se suma al ya consolidado programa de Agile con Scrum. Con esta incorporación, el instituto refuerza su apuesta por un perfil profesional cada vez más demandado en el entorno digital: el profesional con T-shaped skills, capaz de combinar profundidad técnica con una sólida base de habilidades transversales.

En un sector donde la especialización es imprescindible, pero no suficiente, la capacidad de colaborar, comunicar y tomar decisiones en equipo marca la diferencia. Con este nuevo curso, Digital Skills Institute da un paso más en su objetivo de acompañar a los profesionales digitales en el desarrollo de competencias que impacten directamente en la calidad de su trabajo y en la eficacia de sus equipos.

Reuniones eficaces: transformar el tiempo en resultados

El curso Reuniones eficaces nace de una realidad compartida por empresas de todos los tamaños: las reuniones ocupan una parte significativa de la jornada laboral, pero no siempre generan el valor esperado. En muchos casos, se perciben como improductivas, poco estructuradas o carentes de un propósito claro.

La propuesta formativa aborda esta problemática desde un enfoque práctico. A lo largo del programa, los participantes aprenden a diseñar reuniones con objetivos definidos, a estructurar agendas alineadas con resultados concretos y a aplicar técnicas que faciliten la toma de decisiones y la participación equilibrada de los asistentes. La gestión del tiempo, la preparación previa y el seguimiento posterior se convierten en elementos centrales.

Más allá de la técnica, el curso pone el foco en la responsabilidad compartida. Una reunión eficaz no depende únicamente de quien la convoca, sino también de la actitud y preparación de quienes participan. Esta visión conecta directamente con la idea de que las soft skills no son un complemento, sino una palanca de impacto real en la organización.

Agile con Scrum: especialización y mentalidad colaborativa

La incorporación de Reuniones eficaces se integra de forma natural con el curso de Agile con Scrum, una de las formaciones más representativas del instituto. Scrum se ha consolidado como uno de los marcos ágiles más extendidos en entornos digitales, y su correcta aplicación exige tanto conocimiento técnico como habilidades interpersonales sólidas.

El programa de Agile con Scrum permite comprender en profundidad los roles, eventos y artefactos del framework, así como su aplicación práctica en proyectos reales. La colaboración, la transparencia y la adaptación continua forman parte de su esencia, y su dominio abre la puerta a nuevas oportunidades profesionales en equipos de producto, desarrollo, marketing o data.

La certificación asociada, de carácter gratuito, acredita la capacidad de aplicar Scrum con rigor. En un mercado competitivo, contar con una acreditación que valide los conocimientos adquiridos se convierte en un elemento diferenciador. El valor no reside en el coste del examen, sino en el compromiso y la preparación que implica superarlo.

T-shaped skills: el equilibrio entre profundidad y amplitud

El refuerzo de la oferta formativa responde a una visión clara del perfil profesional que demanda el sector digital. Las denominadas T-shaped skills describen a profesionales que combinan una especialización profunda en un área concreta —la barra vertical de la “T”— con una base amplia de competencias transversales —la barra horizontal— que les permite colaborar eficazmente con otras disciplinas.

En la práctica, esto significa que un desarrollador, un especialista en marketing digital o un profesional de datos no solo domina su campo técnico, sino que también sabe comunicarse con claridad, participar en dinámicas de equipo, liderar conversaciones complejas o facilitar procesos de trabajo.

Desarrollar este perfil híbrido no solo amplía la empleabilidad, sino que mejora la capacidad de influencia y adaptación. En entornos donde los proyectos son cada vez más multidisciplinares, quienes combinan conocimiento técnico con habilidades interpersonales sólidas suelen asumir roles de mayor responsabilidad y generar un impacto más sostenible en sus equipos.

Formación accesible y compromiso con el sector

Inspirar a profesionales del sector digital y acompañarlos en el desarrollo de sus soft skills forma parte del propósito que guía cada iniciativa del instituto. La incorporación del curso Reuniones eficaces, junto al programa de Agile con Scrum, consolida una propuesta formativa que combina especialización técnica y crecimiento transversal, alineada con las necesidades reales del mercado.

Estos cursos están disponibles tanto para los profesionales que quieren crecer mediante el desarrollo de sus T-shaped skills, como para empresas que quieran facilitar la formación en sus equipos para impulsarlos y hacerlos más eficaces y orientados a resultados.

Con este nuevo lanzamiento, Digital Skills Institute continúa fortaleciendo una comunidad de profesionales que entienden que el talento técnico es esencial, pero que el verdadero impacto surge cuando ese talento se conecta con habilidades humanas sólidas y bien desarrolladas.

Contacto

Emisor: Digital Skills Institute

Contacto: Digital Skills Institute

Número de contacto: 614862698