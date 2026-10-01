Directivos de Movistar, Iberdrola y Real Madrid acudirán a Day One, el evento de go-to-market (GTM) - WaLead

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre

El Teatro Sofía acoge el 13 de octubre Day One by WaLead, una jornada sobre cómo la IA está reinventando el go-to-market de las empresas y sobre el perfil que ya empieza a sustituir al departamento comercial de toda la vida: el GTM Engineer.

El próximo martes 13 de octubre, el Teatro Sofía de Madrid acogerá Day One, el evento de go-to-market (GTM) organizado por WaLead, la herramienta española de GTM. Durante diez horas y ante un aforo de 300 personas, doce ponencias y un coloquio abierto abordarán un cambio que está ocurriendo de forma silenciosa en miles de empresas: el go-to-market, la forma en que una compañía sale a buscar y conseguir clientes, ya no depende de cuánta gente haya llamando por teléfono, sino de cómo esté montado el sistema que hay detrás.

José Elías: lo que nadie cuenta sobre hacer crecer una empresa

El encuentro lo cierra el empresario e inversor José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las voces más escuchadas del panorama empresarial español, con una intervención sobre lo que nadie cuenta a la hora de hacer crecer una compañía.

El GTM Engineer, protagonista de la jornada

La jornada parte de una constatación incómoda para muchos negocios. Durante décadas, la receta para vender más fue siempre la misma: contratar más comerciales. Esa receta ha dejado de funcionar. Las herramientas de inteligencia artificial han abaratado de golpe tareas que antes ocupaban a equipos enteros, como buscar clientes potenciales, escribir el primer contacto o hacer el seguimiento, y el resultado es que el volumen ha dejado de ser una ventaja competitiva. Lo que ahora marca la diferencia es cómo está diseñado el go-to-market.

De ahí ha surgido un perfil profesional que hace dos años no existía y que hoy las empresas se disputan: el llamado GTM Engineer (ingeniero de go-to-market). Es la persona que diseña y monta el sistema con el que una compañía llega a sus clientes, a medio camino entre el departamento comercial, el de marketing y el técnico. Fuera de España lleva año y medio consolidándose. Aquí la demanda no para de crecer: España ya es el tercer país del mundo donde más se busca este perfil, solo por detrás de Estados Unidos e India.

“Lo que pasa hoy en las empresas es que se sigue contratando comerciales para arreglar un problema que ya no se arregla contratando comerciales. Es un problema de go-to-market”, explica Walead Amarir, fundador de WaLead. “El que lo entienda este año va a jugar con una ventaja que dentro de doce meses ya no va a existir, porque será lo normal.”

Un cartel cerrado entre bambalinas

Junto a José Elías intervendrán Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool; Pau Llambí, CEO de Marketers Group; Javi Consuegra, CRO de Clientify; la especialista en marca personal Mar Domínguez; Ángel Sánchez, de Culligan, que contará el caso concreto de su compañía; Calixto Carbone, CEO de Elsa Consulting, y el propio Walead Amarir, el joven emprendedor y CEO de WaLead.ai.

Day One se ha organizado prácticamente entre bambalinas. WaLead ha ido cerrando el cartel en privado, sin hacer ruido, y todavía guarda algunos nombres que no desvelará hasta el último momento. Lo que sí ha trascendido es quién estará entre el público: directivos de compañías como Movistar, seQura, el Real Madrid o Iberdrola ya tienen su sitio reservado en el patio de butacas.

Day One se celebra en un único escenario y sin salas paralelas, con dos horas reservadas a networking entre asistentes, e incluirá la entrega de los diplomas de la primera promoción del Instituto GTM by WaLead, el programa con el que la compañía forma y certifica a GTM Engineers. Quedan las últimas entradas, disponibles aquí.

Sobre WaLead

WaLead (walead.ai) es la herramienta española de go-to-market (GTM). Reúne en un único sistema los datos, la automatización y los agentes de IA que una empresa necesita para llegar a sus clientes: una base de datos B2B con más de 16 millones de contactos en España y 55 millones de empresas, enriquecimiento de datos en cascada, automatización de LinkedIn e integración con los principales CRMs. A través del Instituto GTM by WaLead, la compañía forma y certifica a la primera generación de GTM Engineers en España.

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