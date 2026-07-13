DLTCode aconseja revisar la seguridad digital antes de las vacaciones para evitar fraudes y ciberataques - DLTCode

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio 2026.- Actualizar los dispositivos, utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación en dos factores y configurar la localización y el borrado remoto antes de iniciar el viaje son medidas esenciales para reducir los riesgos ante posibles ciberamenazas.

La mayoría de los ciberataques aprovechan pequeños descuidos y no grandes fallos tecnológicos para explotar las vulnerabilidades en los dispositivos.

“La prevención es la herramienta más eficaz que tenemos para luchar contra los ciberdelincuentes”, Fernando Mairata, CEO de DLTCode.

Cada verano antes de viajar el ritual es el mismo. Se comprueban los DNI, pasaporte, maletas, ventanas y puertas, etc., pero, ¿se verifica la seguridad digital de la misma manera? ¿Cómo proteger de los ciberdelincuentes las cuentas bancarias, dispositivos o la información personal que se almacena en los móviles? Desde DLTCode empresa especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA y adherida al Grupo Armora, han elaborado una serie de medidas a tener en cuenta que reduzcan los riesgos y protejan la seguridad digital del ciudadano durante sus vacaciones.

Durante las fechas vacacionales, como es el verano, los fraudes y la ciberdelincuencia se disparan motivados por el descanso, pero, también, por la desconexión digital. Entre las claves para proteger nuestra seguridad digital durante el viaje se encuentran desconfiar de los mensajes urgentes, dejar las publicaciones en redes sociales para la vuelta del viaje, estas fotografías proporcionan mucha información al ciberdelincuente, o evitar conectarse a redes wifi para realizar gestiones de índole sensible. Sin embargo, no siempre se habla de qué medidas y recomendaciones tener en cuenta de ciberseguridad antes de salir de viaje en vacaciones. ¿Cómo proteger la seguridad digital antes de viajar?

Recomendaciones de ciberseguridad antes de viajar:

Pon al día y actualiza todos los dispositivos: es conveniente instalar las últimas actualizaciones en el ordenador, móvil o tableta antes de iniciar el viaje. Las compañías suelen corregir fallos de seguridad y vulnerabilidades para reducir el riesgo de que puedan ser explotadas por ciberdelincuentes.

Guarda una copia de seguridad de los archivos más importantes: durante el viaje pueden surgir inconvenientes como la pérdida del móvil, que sea sustraído por un ladrón o incluso bañarse en el mar con él sin ser conscientes. Por estos y otros motivos es conveniente que antes de partir se haga un guardado de fotografías, documentos o cualquier información en un lugar más seguro como un disco externo o la nube.

Comprueba las contraseñas más relevantes y apóyate en un gestor para ello: para que las contraseñas sean seguras deben ser diferentes para cada aplicación. Antes de viajar es preciso comprobar que se dispone de todas ellas y se recuerdan para facilitar el acceso a los distintos servicios durante la estancia en el destino. Puesto que memorizar todas puede ser una tarea imposible, contar con un gestor de contraseñas es una buena opción para almacenar las credenciales.

Configura y activa la localización y el borrado remoto del móvil: en caso de robo del dispositivo o pérdida, estas herramientas permiten no solo conocer la ubicación del teléfono para tratar de recuperarlo, sino borrar en remoto toda la información de datos personales, configuración de cuentas, fotografías, documentos o cualquier información sensible.

Refuerza el acceso a las cuentas con la verificación en dos pasos: contar con sistemas de doble autentificación dificulta el acceso a terceros a cuentas bancarias, redes sociales y otras aplicaciones.

“Antes de desconectar durante las vacaciones conviene hacer hincapié y dedicar unos minutos a implantar estas medidas que eviten quebraderos de cabeza futuros. Y es que disfrutar del descanso también significa contar con que nuestra vida digital está protegida. No olvidemos que la mayoría de incidentes de seguridad o vulnerabilidades explotadas por ciberdelincuentes se producen por la dejadez de nuestros sistemas de protección. La prevención es la herramienta más eficaz que tenemos para luchar contra los ciberdelincuentes”, puntualiza Fernando Mairata, CEO de DLTCode.

Sobre DLTCode:

DLTCode, perteneciente al Grupo Armora, es una empresa de servicios profesionales que opera en consultoría estratégica, ciberseguridad, formación y desarrollo de Deep Tech basado en IA. Está dirigida por un equipo experimentado de consultores líderes y expertos en diferentes materias relativas a la tecnología, ciberseguridad, regulación y normativa, innovación disruptiva y liderazgo digital. Proporciona y gestiona software de ciberseguridad de nueva generación que ayuda a proteger las organizaciones frente a la amenazas actuales y emergentes.



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