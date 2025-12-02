DLTCode lanza al espacio una misión de nanosatélites que refuerza la seguridad en inteligencia de señales - DLTCode y FOSSA Systems

La empresa DLTCode participa en un despliegue espacial en colaboración con FOSSA Systems en el que, junto con SpaceX desde California, han puesto en órbita nuevos satélites equipados con tecnología para la inteligencia de señales.

Madrid, 02 de diciembre de 2025.-

Este proyecto ha sido posible y se enmarca dentro de la Iniciativa Estratégica de Compra Pública Innovadora (IECPI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones Infraestructuras Digitales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la financiación de los fondos europeos Next Generation-EU.

DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA, y con la colaboración de FOSSA Systems, expertos en la prestación de servicios de conectividad vía satélite, lanzan con éxito nuevos nanosatélites equipados con una herramienta de inteligencia de señales (SIGINT) capaz de detectar señales anómalas desde el espacio. La misión conjunta despegó de la Base de Vanderbelt, California, a bordo de la misión Transporter 15 de Space X, el 28 de noviembre. Los FOSSASats, gracias a la tecnología SDR (Software-Defined Radio), podrán ser reconfigurados desde tierra para modificar la forma en que transmiten o reciben señales mediante simples actualizaciones de software; adaptarse a distintos protocolos de comunicación; ser reprogramados si surgen nuevas necesidades; o cambiar sus frecuencias para proteger las comunicaciones. Todas estas opciones los convierten en dispositivos más versátiles y preparados para misiones cambiantes.

Nuevos casos de uso

La tecnología, desarrollada por DLTCode y que se incorpora a la misión espacial, es una herramienta de inteligencia de señales (SIGINT) que permite la detección, localización y el análisis de señales electromagnéticas anómalas provenientes de dispositivos no cooperativos. Un hecho que hará posible que la empresa especializada ciberseguridad tenga acceso a opciones como control de fronteras; tráfico malicioso o pesca ilegal, entre otros.

“No cabe duda de que la mejora tecnológica de la inteligencia artificial ha potenciado el crecimiento de este sector. En DLTCode nos enorgullece formar parte de un proyecto que tiene como objetivo potenciar la ciberseguridad mundial en todos sus ámbitos desde el espacio. Gracias a la tecnología desarrollada por nuestros profesionales, los satélites serán capaces de analizar cantidades masivas de datos a altas velocidades. Esto permitirá procesar y analizar señales anómalas de forma más rápida, así como identificar posibles amenazas y comunicaciones adversas con el fin de optimizar la toma de decisiones”, ha explicado Fernando Mairata, CEO de DLTCode, sobre la necesidad de los desarrollos tecnológicos que han incorporado a la misión espacial. De esta forma, su participación se centra en el desarrollo, implementación y supervisión de una plataforma web como la interfaz para recibir y procesar grabaciones IQ (In-phase and Quadrature) provenientes de los satélites situados en órbita baja.

En este sentido, Julián Fernández, CEO y fundador de FOSSA Systems, asegura que, con esta misión conjunta, "FOSSA y DLTCode están avanzando las posibilidades de la inteligencia de señales. Gracias a su tecnología de procesado y visualización se prevé poder dar soluciones a retos reales en el ámbito de la seguridad y la defensa. Queremos agradecer su confianza y apoyo en este proyecto".

Así son los Satélites

Los nanosatélites que DLTCode ha lanzado al espacio con la implementación de una herramienta de inteligencia de señales han sido fabricados y desarrollados por la empresa FOSSA Systems íntegramente en su sede de Madrid. Estos cuentan con unas dimensiones de 30x10x10 centímetros plegados, con una envergadura de desplegado de 54 cm, una masa de 6 kilos y una generación de potencia superior a 30W. Un dispositivo exactamente 24 veces más grande que el primer picosatélite que la empresa puso en órbita en 2022 y que puede dar servicio a miles de activos en España y cientos de miles en todo el planeta. Los FOSSASats de la empresa española podrán estar en órbita entre 5 y 7 años, tiempo tras el cual se desintegrarán sin dejar basura espacial.

La compañía aeroespacial ha puesto en órbita ya 21 nanosatélites desde su fundación en julio de 2020. Ahora, de la mano de DLTCode e INCIBE, este lanzamiento supone un paso adelante en su objetivo de desplegar una constelación de 80 satélites en órbita baja para ofrecer cobertura global a sus clientes en sectores como Energía y Servicios Públicos, Construcción, Agricultura, Logística, Petróleo y gas o Seguridad Nacional.

Sobre INCIBE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas. Además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.

Sobre DLTCode:

DLTCode, perteneciente al Grupo Armora, es una empresa de servicios profesionales y desarrollo de I+D+I enfocada en ciberseguridad, formación y desarrollo de Deep Tech basado en IA. Está dirigida por un equipo experimentado de consultores y desarrolladores líderes y expertos en diferentes materias relativas a la tecnología, ciberseguridad, regulación y normativa, innovación disruptiva y liderazgo digital. Proporciona y gestiona software de ciberseguridad de nueva generación que ayuda a proteger las organizaciones frente a las amenazas actuales y emergentes.

