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(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia Dobuss encabeza la selección de mejores agencias SEO y GEO de España publicada por la plataforma especializada SE Ranking

Córdoba, 17 de noviembre de 2026.- La inteligencia artificial está transformando la manera en que los consumidores buscan información, comparan productos y eligen proveedores, obligando a las empresas a replantear sus estrategias de posicionamiento digital. Ante este escenario, Dobuss Group advierte de la necesidad de integrar el GEO (Generative Engine Optimization) en las estrategias de SEO para mejorar la visibilidad de las marcas tanto en los buscadores tradicionales como en las respuestas y recomendaciones de plataformas como ChatGPT, Gemini o Perplexity.



"Una empresa puede aparecer en los primeros resultados de Google y, sin embargo, no aparecer cuando un potencial cliente pregunta a una inteligencia artificial por proveedores o servicios de su sector. Por eso, hoy debemos analizar no solo dónde aparece una marca, sino también qué dicen de ella estas plataformas, con qué competidores la relacionan y en qué consultas está presente", explica José Luis García-Morato, cofundador y CGO de Dobuss Group.



Una nueva metodología para trabajar la visibilidad digital

Desde Dobuss Group explican que el GEO no sustituye al SEO, sino que amplía su alcance y exige una nueva metodología de trabajo. Los sistemas de IA construyen sus respuestas a partir de múltiples fuentes, desde webs corporativas hasta medios, redes sociales u opiniones de clientes, por lo que "las estrategias de posicionamiento deben integrar también la reputación, la autoridad de marca y la coherencia de la información publicada en internet", señala García-Morato.



Este enfoque ha situado a Dobuss a la cabeza de la selección de las diez mejores agencias SEO y GEO de España para 2026 publicada por SE Ranking, plataforma internacional especializada en posicionamiento digital. La entidad pone en valor la capacidad de Dobuss para combinar el posicionamiento orgánico con nuevas metodologías orientadas a mejorar la visibilidad de las marcas en los sistemas de inteligencia artificial.



En la práctica, este enfoque comienza, según García-Morato, por analizar qué preguntan los potenciales clientes a la IA, qué respuestas reciben, qué fuentes utilizan estos sistemas y cómo aparecen los competidores. "No se trata solo de conseguir menciones, sino de analizar cómo aparece representada una marca en las respuestas de la IA y si está presente en aquellas consultas que pueden generar oportunidades de negocio", apunta. Para ello, considera fundamental coordinar SEO, contenidos y comunicación, así como incorporar nuevas métricas y un seguimiento continuo de la presencia de las marcas en estos entornos.



Para Dobuss Group, incorporar esta nueva perspectiva a las estrategias de marketing digital resulta fundamental para mantener la competitividad de las empresas. "Las marcas necesitan conocer qué visibilidad tienen en estos nuevos entornos y cómo influye en su capacidad para llegar a potenciales clientes. Se trata de integrar esa información en una estrategia de posicionamiento que les permita seguir siendo relevantes allí donde los consumidores buscan y toman decisiones", concluye García-Morato.



Sobre Dobuss Group

Dobuss Group es un grupo empresarial fundado en 2013 por los emprendedores José Luis García-Morato y José Huertas. Actualmente, está integrado por más de diez empresas enfocadas en el marketing digital, la inteligencia artificial, data y comunicación.

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