La DOP Torta del Casar certifica más de 480.000 quesos en 2025 - DOP Torta del Casar

La certificación de quesos cae con respecto al año pasado por una “contención en el consumo familiar” ligada al alza de los precios y la incertidumbre y por la baja de una quesería inscrita

La facturación de la D.O.P Torta del Casar asciende a 8,4 millones de euros para sus ganaderías y queserías

La DOP Torta del Casar ha destacado que su actividad es clave para hacer las “explotaciones rentables, sostener la actividad económica y fijar población en el medio rural”

(Información remitida por la empresa firmante)

Casar de Cáceres, 16 de marzo de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha certificado 480.362 unidades de quesos en 2025, lo que ha supuesto un total de 242.833 kilos. Unas cifras que suponen una reducción respecto a las del año anterior, en el que se certificaron 571.537 unidades y 284.785 kilos.

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar, Ángel Pacheco, ha explicado que la bajada en la certificación de quesos amparados está “muy ligada a la situación económica de los consumidores”. “La subida de precios en los últimos años ha reducido la capacidad de compra de muchas familias y eso afecta especialmente a productos como la Torta del Casar, que no son de consumo diario. En este contexto, el comportamiento del mercado refleja una mayor contención de la demanda, incluso en productos de gran calidad y fuerte arraigo como el nuestro”, ha destacado.

Además, Pacheco ha detallado que la certificación también se ha visto reducida porque una de las queserías inscritas dejó de certificar a mitad de año, lo que supuso una reducción de producto en el mercado. En este sentido, la DOP Torta del Casar ha pasado de tener seis queserías inscritas a cinco. “La producción y el hueco en el mercado que deja la quesería no se puede asumir de manera inmediata por el resto de operadores, por lo que su impacto se ha dejado notar en el conjunto de la certificación”, ha concluido el presidente.

Por su parte, la producción de leche transformada disminuyó un 2,41% con respecto al año anterior, quedándose en los 1,78 millones de litros obtenidos de un total de 18 ganaderías y 10.900 cabezas de ganado.

La actividad suministradora y comercializadora de leche y queso de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar se ha traducido en 8,4 millones de euros para sus operadores, lo que supone un descenso del 1,24% respecto al año anterior.

El presidente, Ángel Pachecho, ha destacado que “a pesar de la ligera caída en la facturación, enmarcada en el contexto de contención de la demanda”, los datos económicos alcanzados por la DOP Torta del Casar ponen de manifiesto “la importancia que esta actividad tiene para el conjunto de operadores inscritos, así como para el territorio en el que se asienta porque es una producción que contribuye a mantener explotaciones rentables, sostener la actividad económica y fijar población en el medio rural”.

Extremadura y la zona centro, principales bastiones de la Torta del Casar

Las principales áreas comerciales de la Torta del Casar a nivel nacional son Extremadura -con el 37,6% de las ventas- y Madrid y la zona centro -con más un 33%-, seguidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana -con un 14,4%- y Andalucía -con casi un 9%-.

Las ventas nacionales suponen la práctica totalidad del mercado de la Torta del Casar, con un 97,6%. En lo referente a su vertiente internacional, Europa es el principal mercado de este queso amparado y agrupa casi el 94% del producto que se consume fuera de las fronteras nacionales.

En lo referente a la venta de queso amparado a lo largo del año, el cuarto trimestre sigue siendo la época favorita de los consumidores y congregó casi el 38% del total de las ventas anuales, con un fuerte empuje de la campaña navideña. El tercer trimestre condensó casi el 24% de las ventas, frente al 20% del segundo y el 18% del primero.

Compromiso con la calidad y la marca

Ante la actual situación, el presidente de la DOP Torta del Casar ha defendido que mantendrán su hoja de ruta centrada en la “defensa de la máxima calidad del producto” y en la “promoción de una marca con gran reconocimiento entre los consumidores”. “Nuestro compromiso es seguir garantizando la excelencia de la Torta del Casar y continuar dando visibilidad a una marca muy vinculada al territorio, al tiempo que respaldamos a los operadores inscritos en un contexto que exige responsabilidad, constancia y planificación”, ha señalado Pacheco.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

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