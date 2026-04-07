Dr. Abdelrahman Khaled Salah; 'Recuperar el peso perdido no es falta de voluntad, es tu cuerpo protegiéndote' - Dr. Abdelrahman Khaled Salah

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de abril de 2026.- El especialista, galardonado con el premio a mejor endocrino de España en 2025, explica por qué la leptina, la hormona que regula el apetito, es la responsable del efecto rebote en la pérdida de peso

Si una persona ha perdido peso y lo ha recuperado semanas después —incluso comiendo bien—, es probable que haya culpado a la falta de constancia. El Dr. Abdelrahman Khaled Salah, especialista en endocrinología y nutrición y ganador del Doctoralia Awards 2025 al mejor endocrino de España, tiene otra explicación: la leptina.

Qué es la leptina y por qué importa en la pérdida de peso

La leptina es una hormona producida por las células grasas que envía señales de saciedad al cerebro. El Dr. Khaled Salah la describe con una imagen que sus pacientes difícilmente olvidan: "Es como el wifi entre tu grasa y el cerebro. Le dice que ya has comido suficiente, para".

El problema aparece cuando se pierde peso muy rápido. En ese momento, los niveles de leptina caen y el cerebro interpreta la señal como una amenaza: cree que el cuerpo se está muriendo de hambre. La respuesta es inmediata: más apetito, más antojos y un metabolismo más lento. "Tu cuerpo es como un iPhone en modo ahorro. Todo funciona más lento", explica el especialista.

El efecto rebote tiene base hormonal, no moral

"No recuperas el peso por falta de voluntad. Tu cuerpo te está protegiendo de lo que cree que es una amenaza", afirma el Dr. Khaled Salah. Esta visión cambia por completo el enfoque del tratamiento: si la causa del rebote es hormonal, la solución no puede limitarse a comer menos o moverse más.

El especialista, con consulta en Valencia y referente nacional en endocrinología, insiste en un punto clave: "La obesidad no es un problema de carácter. Es una enfermedad crónica con mecanismos hormonales que intervienen sobre ella". Un enfoque avalado por la Organización Mundial de la Salud y por la evidencia científica más reciente.

Cómo evitar el efecto rebote según la endocrinología

Perder peso de forma gradual —sin acelerar el proceso— permite que la leptina se ajuste progresivamente y el cerebro no active la alarma metabólica. A ello se suma la importancia de preservar la masa muscular, que mantiene activo el metabolismo, y de contar con seguimiento médico especializado que detecte desequilibrios hormonales a tiempo.

En definitiva: si el peso regresa, la pregunta no es qué se ha hecho mal, sino si el método tenía en cuenta la biología. Ahí es donde entra la endocrinología.



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