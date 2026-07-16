El Dr. Marlon Becerra impulsa un modelo de odontología que atrae a pacientes de Europa y Estados Unidos - Odontología de Marlon Becerra

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio

El turismo sanitario continúa creciendo a nivel internacional y la odontología se ha consolidado como una de las especialidades con mayor proyección. Cada vez más pacientes deciden desplazarse a otros países en busca de tratamientos que combinen innovación, experiencia clínica y atención personalizada. Dentro de esta tendencia, el turismo dental de alta gama ha adquirido un protagonismo creciente, impulsado por clínicas capaces de ofrecer un enfoque integral que prioriza tanto la salud bucodental como la estabilidad de los resultados a largo plazo.

En este contexto, el Dr. Marlon Becerra se ha consolidado como una de las figuras con mayor reconocimiento internacional dentro de la odontología estética. Su metodología interdisciplinar y la planificación personalizada de cada tratamiento han situado a sus clínicas entre las opciones elegidas por pacientes procedentes de Europa y Estados Unidos que buscan una atención basada en criterios clínicos, precisión y una visión integral de la salud oral.

Un modelo de odontología que va más allá de la estética

El creciente interés por tratamientos como las carillas dentales o el diseño de sonrisa ha incrementado la demanda de soluciones estéticas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estos procedimientos deben comenzar siempre con un diagnóstico completo que valore la funcionalidad de la mordida, el estado de las encías, la estructura dental y la armonía facial.

La metodología desarrollada por el Dr. Marlon Becerra parte precisamente de este planteamiento. Cada caso se aborda desde una perspectiva interdisciplinar que puede integrar ortodoncia, rehabilitación oral, periodoncia, implantología o estética dental, en función de las necesidades clínicas de cada paciente. El objetivo consiste en alcanzar un resultado equilibrado donde la estética sea consecuencia de una correcta planificación funcional y no un tratamiento aislado.

Este enfoque permite preservar la salud oral, minimizar intervenciones innecesarias y favorecer resultados estables a largo plazo, adaptados a las características individuales de cada persona.

Reconocimiento internacional y formación de nuevos especialistas

La trayectoria del Dr. Marlon Becerra también destaca por su actividad docente y divulgativa. Su experiencia clínica le ha llevado a participar de forma recurrente en programas académicos de la New York University (NYU), donde comparte su modelo de odontología interdisciplinar con profesionales de diferentes países.

Esta dimensión internacional ha contribuido a proyectar el trabajo desarrollado por sus clínicas más allá de Colombia, favoreciendo la llegada de pacientes que viajan específicamente para acceder a tratamientos planificados bajo estándares de precisión clínica, innovación y ética profesional.

El crecimiento del turismo dental de alta gama refleja una evolución en la forma de entender la odontología estética. Los pacientes valoran cada vez más aquellos tratamientos que integran diagnóstico, tecnología y distintas especialidades para preservar la salud oral a largo plazo. En este escenario, el modelo clínico desarrollado por el Dr. Marlon Becerra representa un ejemplo de cómo la excelencia asistencial y la planificación interdisciplinar pueden situar a la odontología colombiana entre los referentes internacionales del sector.

En el canal de Youtube se refleja más de la filosofia del dr Marlon que lo ha llevado a su alto reconocimiento.

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