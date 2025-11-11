DRAKARIAN, la solución de Capenergy para reducir la grasa visceral y ganar salud - CAPENERGY MEDICAL

Barcelona, 11 de noviembre de 2025.- Capenergy Medical presenta DRAKARIAN, un innovador equipo médico diseñado para ayudar a reducir la grasa visceral de forma no invasiva, contribuyendo a mejorar la salud metabólica y la calidad de vida de las personas.

La grasa visceral, acumulada alrededor de órganos como el hígado, el páncreas o el intestino, está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de múltiples enfermedades crónicas. No siempre es visible, pero sí tiene un impacto directo en la salud y en la esperanza de vida.

Menos grasa visceral, menos riesgo de enfermedad

La reducción de grasa visceral se asocia a una mejora en la evolución y el control de numerosas patologías, entre ellas:

Diabetes tipo 2 y prediabetes: mejora de la sensibilidad a la insulina y control glucémico.

Síndrome metabólico: reducción de perímetro abdominal, tensión arterial y triglicéridos.

Enfermedad cardiovascular: menor riesgo de hipertensión, infarto e ictus a largo plazo.

Hígado graso (esteatosis hepática): disminución de la carga grasa sobre el hígado.

Dislipemias: mejora del perfil lipídico en combinación con otras medidas médicas.

Apnea del sueño: menor compresión torácica y abdominal, lo que puede ayudar a mejorar la respiración nocturna.

Dolor articular y sobrecarga mecánica: menos presión sobre columna, caderas y rodillas.

Al actuar sobre la grasa que rodea los órganos internos, DRAKARIAN puede convertirse en una herramienta complementaria para médicos de familia, endocrinos, especialistas en obesidad, unidades de riesgo vascular y clínicas especializadas en manejo del sobrepeso.

Una nueva herramienta para cuidar la salud desde dentro

DRAKARIAN utiliza tecnología de radiofrecuencia de alta potencia desarrollada por Capenergy para generar un efecto de lipólisis profunda sobre el tejido graso visceral y subcutáneo.

El tratamiento es:

No invasivo

Indoloro

Compatible con la vida diaria del paciente

Según los primeros estudios clínicos impulsados por Capenergy, tras un protocolo intensivo de sesiones se ha observado una reducción significativa de la grasa visceral, con descensos medios que pueden situarse en torno al 15–25 % en algunos pacientes, junto con una reducción del perímetro abdominal y una sensación subjetiva de mayor ligereza.

“Cuando ayudamos a reducir la grasa visceral, no estamos actuando solo sobre la silueta, sino sobre factores de riesgo que influyen directamente en la aparición de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular o hígado graso”, explica el Dr. Jesús Rodríguez Lastra, investigador principal de los estudios clínicos con DRAKARIAN.

Complemento a los cambios de estilo de vida, no sustituto

DRAKARIAN está pensado para complementar, nunca sustituir, el tratamiento médico, la dieta equilibrada y el ejercicio físico.

Su papel es potenciar los resultados de los cambios de estilo de vida y facilitar:

Una reducción más rápida de la grasa abdominal profunda.

Una mejora del confort físico y la movilidad.

Un apoyo motivacional al paciente al ver resultados en menos tiempo.

Esta combinación —tecnología médica + intervención sobre hábitos— abre una vía de abordaje más completa para personas con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico o acumulación de grasa abdominal que desean no solo verse mejor, sino prevenir enfermedad y vivir más y mejor.

Impacto en la calidad de vida

Los pacientes que han participado en los primeros protocolos con DRAKARIAN refieren beneficios que van más allá de los centímetros:

Más energía en el día a día.

Sensación de “menos peso interno” y mejor confort abdominal.

Sueño de mayor calidad.

Mejora de la autoestima vinculada tanto a la imagen corporal como a la percepción de salud.

“Nuestro objetivo con DRAKARIAN es ofrecer a los profesionales sanitarios una herramienta eficaz y segura para ayudar a sus pacientes a reducir grasa visceral, disminuir factores de riesgo y, en definitiva, disfrutar de una vida más larga y más placentera”, añade el Dr. Rodríguez Lastra.

Sobre Capenergy Medical

Capenergy Medical es una empresa especializada en tecnología de radiofrecuencia médica de alta potencia, con presencia en clínicas de fisioterapia, medicina estética, medicina regenerativa y unidades clínicas en distintos países.

Su misión es desarrollar dispositivos basados en evidencia científica que ayuden a los profesionales sanitarios a mejorar la función, la salud y la calidad de vida de sus pacientes.

