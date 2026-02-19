Drop Dive Maldives , catalogado como el centro de buceo número 1 en Maldivas - Drop Dive Maldives

Madrid, 19 de febrero de 2026.-

Drop Dive Maldives se posiciona como el centro de buceo número uno en los rankings de Maldivas, logrando por primera vez en la historia que un centro ubicado en islas locales alcanza el primer puesto absoluto en el país.

Este hito marca un antes y un después en el sector, superando a grandes estructuras vinculadas a resorts internacionales y consolidándose como el centro principal de buceo en Maldivas.

El reconocimiento no es casualidad. Es el resultado de años de trabajo constante, una apuesta firme por la calidad del servicio, una atención personalizada y un alto volumen de cursos impartidos cada temporada. El crecimiento en número de clientes y la fidelización lograda reflejan la confianza que buceadores de todo el mundo depositan en la empresa.

Uno de los pilares fundamentales del éxito es su equipo humano. Todos los instructores son españoles, ofreciendo un servicio cercano, profesional y con estándares de seguridad internacionales, lo que ha permitido diferenciarse claramente dentro del mercado.

Actualmente, Drop Dive Maldives lidera las principales escuelas de buceo en Rasdhoo y Fuvahmulah, dos de los destinos más demandados del archipiélago por la diversidad y calidad de sus fondos marinos. Además, la empresa se encuentra en plena expansión internacional, llevando su modelo de excelencia a otros países.

Como parte de esta etapa de crecimiento, a finales de esta temporada inaugurará su nuevo hotel, incorporando nuevas experiencias y servicios que refuerzan su posicionamiento como empresa líder en el mercado del buceo en Maldivas.

Drop Dive Maldives no solo ha alcanzado el número uno, ha redefinido lo que significa operar un centro de buceo en islas locales, demostrando que la excelencia, la constancia y la visión empresarial pueden transformar por completo un sector.

Número de contacto: +9607333283