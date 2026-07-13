DYU presenta la SP1, bicicleta eléctrica plegable con batería extraíble que funciona como banco de energía

DYU presenta la SP1, bicicleta eléctrica plegable - DYU

(Información remitida por la empresa firmante)

Berlín, 13 de julio 2026.- Inspirada en la convergencia de la tecnología de consumo, la SP1 combina una bicicleta eléctrica plegable ligera de 20 pulgadas con una fuente de energía extraíble, tecnología de sensor de par con IA y carga para dispositivos móviles

DYU, marca global de movilidad eléctrica especializada en soluciones compactas para el transporte urbano, ha anunciado hoy el lanzamiento de la DYU SP1 20-inch Removable Power Bank Folding E-Bike, un modelo ligero creado para usuarios que necesitan una forma más flexible de desplazarse y mantenerse conectados durante todo el día.



Presentada por primera vez en el evento presencial de lanzamiento de productos de DYU celebrado en Berlín el pasado otoño, la SP1 despertó un gran interés entre los medios de comunicación, socios y primeros usuarios por su inusual combinación de diseño compacto de bicicleta eléctrica y funcionalidad de banco de energía extraíble. Ahora, con su lanzamiento oficial, la SP1 lleva ese concepto del escenario de presentación a la movilidad urbana del día a día.



La inspiración de la SP1 surge de una idea de producto sencilla pero poderosa, frecuentemente asociada a Steve Jobs: la innovación significativa puede surgir cuando herramientas cotidianas se integran en una única experiencia intuitiva. Del mismo modo que la tecnología de consumo consiguió integrar música, comunicación y conectividad en dispositivos que las personas podían llevar consigo a todas partes, DYU planteó una nueva pregunta para la movilidad urbana: ¿y si una bicicleta eléctrica pudiera hacer algo más que transportar a su usuario? ¿Y si además pudiera servir como fuente de energía portátil para la vida moderna?



El resultado es la SP1, una bicicleta eléctrica plegable y compacta diseñada en torno a un sistema de batería extraíble que funciona como banco de energía. Su batería puede retirarse para facilitar tanto la carga como el transporte y, además, permite cargar dispositivos móviles. Pensada para personas que se desplazan diariamente al trabajo, estudiantes, residentes en apartamentos y usuarios urbanos, la SP1 ha sido diseñada no solo como una solución para la movilidad de última milla, sino también como parte de una rutina diaria conectada.



"En DYU creemos que la movilidad urbana debe ser más inteligente, ligera y personal", afirma Leven, CEO de DYU. "La SP1 reúne el transporte diario y la energía portátil en un único producto práctico, ofreciendo a los usuarios una nueva forma de moverse por la ciudad con mayor libertad".



La SP1 puede utilizarse con dos estaciones de energía intercambiables (Super Power Stations), cada una de ellas con una autonomía asistida de aproximadamente 25 kilómetros en condiciones óptimas, alcanzando hasta 50 kilómetros de autonomía total. Este sistema intercambiable permite adaptar la bicicleta a trayectos cortos, desplazamientos urbanos más largos o escapadas de fin de semana, además de facilitar la recarga. Además de alimentar la bicicleta, el módulo extraíble también puede proporcionar energía adicional a dispositivos móviles cuando sea necesario.



La bicicleta incorpora asimismo el sensor de par con inteligencia artificial de DYU, diseñado para interpretar de forma más inteligente el esfuerzo del ciclista y ofrecer una asistencia al pedaleo más suave y natural. En lugar de proporcionar una respuesta de potencia fija, el sistema ajusta la asistencia según las necesidades de conducción, haciendo que los arranques, las subidas y los recorridos urbanos con frecuentes paradas resulten más intuitivos y controlados.



La SP1 sigue la filosofía de diseño de DYU basada en la ligereza, la estética y la innovación en sistemas de energía. Cuenta con un cuadro de aleación de aluminio de 20 pulgadas fabricado mediante tecnología de forja 3D, que combina una estética limpia con la resistencia necesaria para el uso diario. Sus ruedas de 20 pulgadas están diseñadas para proporcionar una conducción más estable y cómoda que muchas otras soluciones de micromovilidad con ruedas de menor tamaño, manteniendo al mismo tiempo una estructura compacta.



Con un peso aproximado de 14 kg, sin incluir los guardabarros ni la batería, la SP1 está concebida para los entornos urbanos reales. Sus dimensiones plegada, de 700 450 620 mm, permiten guardarla fácilmente en apartamentos, oficinas, maleteros de vehículos o combinarla con el transporte público.



Para el uso diario, la SP1 está equipada con un motor sin escobillas de corriente continua de 250 W y una batería de ion-litio LG de 24 V y 5 Ah, con un tiempo estimado de carga de entre 3 y 4 horas. En materia de seguridad y visibilidad, incorpora frenos de disco TR de 160 mm y luces LED delanteras y traseras de OSRAM.



Al combinar una bicicleta eléctrica plegable con la funcionalidad de banco de energía extraíble y un sistema inteligente de asistencia al pedaleo, la SP1 amplía el papel de la bicicleta eléctrica urbana. No se trata únicamente de un medio de transporte, sino también de un compañero energético compacto para la vida cotidiana. Los desplazamientos matutinos, los trayectos por el campus, las jornadas de trabajo en una cafetería o las escapadas urbanas de fin de semana pueden resultar más sencillos cuando movilidad y energía se integran en un único sistema portátil.



La DYU SP1 20-inch Removable Power Bank Folding E-Bike ya está disponible a través de la página web oficial de DYU por un precio de 1.199 euros. Oferta de lanzamiento con el código SP1OFF. Además, incluye un paquete de accesorios valorado en 130 euros.



Más información:

https://dyucycle.com/products/dyu-sp1-20-inch-removable-power-bank-folding-ebike



Sobre DYU

DYU ha desarrollado redes de ventas y servicio en los principales mercados de Europa, Norteamérica y Asia. Sus productos cuentan con la confianza de más de un millón de usuarios en más de 60 países. Con 13 años de experiencia en investigación y desarrollo de bicicletas eléctricas plegables, DYU continúa innovando en diseño ligero, portabilidad y soluciones prácticas para la movilidad urbana.





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