El Ebury Sailing Team conquista el Trofeo SM La Reina 2026 en ORC 2 - Ebury Sailing Team

(Información remitida por la empresa firmante)

El barco patroneado por Julio Bernardeau firma una última jornada decisiva en Valencia y refuerza la solidez de un proyecto deportivo respaldado por sus patrocinadores.

Valencia, 6 de julio de 2026. El Ebury Sailing Team se ha proclamado campeón del Trofeo SM La Reina 2026 en la clase ORC 2, tras una jornada final marcada por la máxima igualdad, la presión competitiva y unas condiciones de viento que exigieron precisión, concentración y una lectura táctica impecable.

La última manga del campeonato resultó decisiva. Con la clasificación general todavía abierta, el equipo patroneado por Julio Bernardeau afrontó la prueba final con la obligación de navegar sin margen de error. En una llegada de enorme intensidad, con los primeros barcos separados por apenas unos segundos, el Ebury Sailing Team supo imponer su ritmo en el momento clave, logró la victoria parcial y pasó del tercer puesto al liderato de la general.

El triunfo confirma la solidez de un proyecto deportivo que cuenta con Ebury como patrocinador principal y con el respaldo de un grupo de partners y colaboradores que forman parte esencial del equipo. Junto a Ebury, el proyecto cuenta con el apoyo de Evolution Tactic Software, Piru Rigging, Baluma Sails, Tyra PLY, Varadero Amjomar, Marina de las Salinas, Dim Media Lab, DIM Digital Innovation y Beewi, cuya colaboración contribuye a consolidar una estructura competitiva capaz de afrontar con garantías las principales regatas del calendario nacional.

La victoria en Valencia no solo supone un resultado de gran valor deportivo, sino también una muestra del trabajo conjunto entre patrocinadores, el armador Javier Sabiote, el patrón Julio Bernardeau y una tripulación que supo responder en los momentos decisivos para competir al máximo nivel en una de las citas más prestigiosas de la vela española.

Para Julio Bernardeau, patrón del Ebury Sailing Team, el resultado refleja la capacidad de reacción del equipo en una regata especialmente exigente: “Ha sido una victoria muy trabajada. Llegamos a la última manga con opciones, pero sabiendo que cualquier error nos podía dejar fuera. La tripulación mantuvo la concentración hasta el último metro y supimos aprovechar nuestra oportunidad en el momento decisivo”.

El Trofeo SM La Reina volvió a reunir en aguas de Valencia a una flota de alto nivel, con barcos y tripulaciones de referencia. En ese contexto, el Ebury Sailing Team destacó por su regularidad durante el campeonato y por su capacidad para gestionar una final de máxima tensión, en la que la estrategia, la maniobra y la confianza a bordo fueron determinantes.

Desde el equipo se quiso poner en valor el respaldo de todos sus patrocinadores y colaboradores, con una mención especial a Ebury como patrocinador principal del proyecto. Su apoyo conjunto permite consolidar una estructura deportiva ambiciosa, con presencia en las principales regatas del calendario y con una identidad cada vez más reconocible dentro del circuito nacional.

“Este resultado también es una forma de agradecer la confianza que nuestros patrocinadores y colaboradores han depositado en el equipo. Su apoyo nos permite competir con medios, planificación y ambición. Ganar una regata como el Trofeo SM La Reina refuerza el camino que estamos construyendo juntos”, destacó Bernardeau.

Con esta victoria, el Ebury Sailing Team cierra el Trofeo SM La Reina 2026 con un resultado de referencia y refuerza su posición entre los equipos protagonistas de la clase ORC 2. El campeonato confirma la evolución del equipo, la calidad de su tripulación y la importancia de contar con una estructura deportiva sólida, respaldada por su patrocinador principal y por el conjunto de partners y colaboradores que acompañan al proyecto.

Tras el triunfo en Valencia, el equipo ya centra su preparación en las próximas citas del calendario, con el objetivo de mantener el nivel competitivo en el Tabarca Vela Diputación de Alicante y en la 44 Copa del Rey MAPFRE, que se disputará en aguas de Palma. Dos nuevas regatas de primer nivel en las que el Ebury Sailing Team buscará dar continuidad al trabajo realizado y seguir compitiendo entre los referentes de la vela de crucero-regata, tanto a nivel nacional como internacional.

El equipo felicita igualmente al resto de participantes por el nivel mostrado durante toda la regata y a la organización del Trofeo SM La Reina por una edición especialmente intensa, competitiva y disputada hasta el último metro.

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