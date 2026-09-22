Los Ecommerce Awards España 2026 reconocen a los referentes que están transformando el comercio electrónico

Ecommerce Awards España 2026 - Marketing4eCommerce

(Información remitida por la empresa firmante)

La 17ª edición reunió a más de 200 profesionales en el auditorio del ICEX en Madrid y cerró un año récord, con más de 450 candidaturas de 190 empresas. Holafly, Freshly Cosmetics, Casa del Libro, Cosentino y La Casa de las Carcasas fueron algunos de los grandes ganadores

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- Los Ecommerce Awards España 2026, premios de referencia del comercio electrónico español, celebraron su 17ª edición reconociendo a los proyectos, compañías y profesionales que están marcando la evolución del negocio digital en España.



La gala reunió a más de 200 profesionales del sector y puso el broche final a una edición récord: más de 450 candidaturas presentadas por 190 empresas, un 20% más que el año anterior. De ellas, 60 compañías y profesionales llegaron a la fase final y 36 proyectos y perfiles fueron distinguidos con las estrellas de oro, plata y bronce.



La edición 2026 volvió a reflejar la diversidad y madurez del ecosistema digital español, con propuestas procedentes de sectores como turismo, moda, belleza, farmacia, deporte, hogar, alimentación, industria y servicios. La aplicación de inteligencia artificial, la internacionalización, la evolución de los marketplaces, la experiencia de cliente, el SEO y el desarrollo de nuevos modelos de eCommerce estuvieron entre los principales ejes reconocidos.



Estos son los ganadores de los Ecommerce Awards España 2026:



Mejor campaña de marketing para eCommerce

ORO: Freshly Cosmetics. PLATA: You Are The Princess. BRONCE: Real Club Celta – RIO1923. FINALISTAS: Juguettos y Realfooding



Mejor Ficha de Producto

ORO: Olistic. PLATA: La Tienda HOME. BRONCE: Farmacia Barata. FINALISTAS: Bella Aurora y Superpet



Mejor estrategia SEO

ORO: Casa del Libro. PLATA: Arcos. BRONCE: Leroy Merlin. FINALISTAS: Habitium y Totenart



Mejor estrategia de Atención al Cliente

ORO: Bookaris. PLATA: Intex. BRONCE: Salsa Jeans. FINALISTAS: LG Electronics España y Miscota



Mejor uso de la IA Generativa

ORO: La Casa de las Carcasas. PLATA: Tefal. BRONCE: Sabia. FINALISTAS: Fitnessdigital y Fnac



Mejor estrategia internacional

ORO: Perfume’s Club. PLATA: Civitatis. BRONCE: Ecoalf. FINALISTAS: Decántalo y Disfrazzes



Mejor vendedor en marketplaces

ORO: Singularu. PLATA: Destinia. BRONCE: Fisura. FINALISTAS: Perfume's Club y Pitas



Mejor eCommerce B2B

ORO: Cosentino. PLATA: Würth España. BRONCE: La Tienda del Apicultor. FINALISTAS: Arcon Food y GreenIce PRO



Mejor Seed eCommerce

ORO: Gladiatrix. PLATA: SalasVip. BRONCE: The Golf Square. FINALISTAS: Koketto Home y Vanetta Food



Mejor Challenger eCommerce

ORO: Aldous. PLATA: Gioseppo. BRONCE: Mexas. FINALISTAS: Flamingueo y Hartem



Directiv@ del año

ORO: Jorge Peláez, CEO & Founder de Farma2Go. PLATA: Cristina Aristoy, CEO y cofundadora de Singularu. BRONCE: María García, CMO de Realfooding. FINALISTAS: Sascha Beyer y Teresa Sánchez



Mejor eCommerce 2026

ORO: Holafly. PLATA: Civitatis. BRONCE: Pādel Nuestro. FINALISTAS: Farmaciasdirect y Planeta Huerto



El principal reconocimiento de la edición fue para Holafly, que se consagró como Mejor eCommerce 2026 tras incrementar un 76% su negocio en un año y pasar de 170 a 300 millones de euros en ventas, impulsada por su propuesta de conectividad móvil mediante eSIM para viajeros internacionales.



Una fotografía de la evolución del comercio electrónico español

Los proyectos premiados muestran algunas de las transformaciones que atraviesa el sector: la incorporación práctica de inteligencia artificial, el desarrollo de estrategias internacionales, el avance de los modelos omnicanal, la profesionalización de la atención al cliente y la consolidación de nuevos canales de captación y venta.



La edición 2026 contó con el respaldo institucional del ICEX y el apoyo de PHI, Wam y Webloyalty como Gold Sponsors, además de Adtraction, Bizum, Connectif, Creatit, Fotografía Ecommerce, Paycomet, Sovendus y Tradedoubler como Bronze Sponsors.

Contacto

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