EDOX se incorpora a Nicols: la relojería suiza deportiva llega a Madrid

EDOX - EDOX

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma, reconocida por su vínculo con el automovilismo y los deportes extremos, amplía la propuesta relojera de Nicols

Madrid, 19 de junio de 2026.- Nicols amplía su oferta de relojería con la incorporación de EDOX, una de las firmas históricas de la relojería suiza especializada en relojes deportivos de alta precisión. La marca, con más de 140 años de trayectoria, ya está disponible tanto en la boutique de Goya 12 como en la tienda online de la firma madrileña.



Fundada en 1884, EDOX ha construido una identidad propia dentro del sector gracias a su combinación de tradición relojera suiza, innovación técnica y estrecha relación con disciplinas vinculadas al rendimiento y la competición. Su nombre, que en griego significa "medición del tiempo", refleja una filosofía centrada en la precisión y la funcionalidad.



A lo largo de su historia, la casa suiza ha estado presente en entornos donde la fiabilidad es un requisito indispensable, ya sea desde el automovilismo hasta la vela o el buceo profesional. Esta experiencia ha dado forma a colecciones reconocidas por su robustez, su carácter deportivo y su capacidad para responder a condiciones exigentes.



Lejos de la estética más clásica que domina parte de la relojería tradicional, EDOX apuesta por diseños contemporáneos con una marcada personalidad técnica. Sus cronógrafos, relojes de inmersión y modelos inspirados en la competición combinan prestaciones avanzadas con una imagen dinámica y versátil, adaptada tanto al uso diario como a contextos de mayor exigencia.



La llegada de EDOX refuerza la apuesta de Nicols por ofrecer una selección cada vez más diversa de firmas relojeras internacionales, incorporando marcas con una identidad definida y una historia propia que aportan nuevas perspectivas al universo de la alta relojería.



Con esta incorporación, los clientes de Nicols podrán descubrir de primera mano una de las casas más reconocidas de la relojería deportiva suiza, cuya trayectoria continúa vinculada a la innovación, la precisión y el espíritu de superación.

Contacto

Nombre contacto: Sonsoles Gónzalez

Descripción contacto: NICOLS

Teléfono de contacto: 91 577 66 63



