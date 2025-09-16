eFilm Online, una nueva app para ver películas gratis y legal en cualquier dispositivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2025.-

El acceso a contenidos audiovisuales ha cambiado de forma acelerada durante los últimos años. En un escenario dominado por múltiples plataformas de pago, surge una alternativa cultural que combina legalidad, accesibilidad y diversidad. Se trata de una propuesta que permite disfrutar de cine de autor, clásicos, documentales o producciones infantiles sin recurrir a métodos ilegales ni comprometer la calidad. La iniciativa se apoya en el entorno de las bibliotecas públicas, que han ampliado su función más allá del préstamo físico para convertirse en nodos digitales de distribución cultural. Gracias a ello, miles de usuarios pueden hoy acceder a un catálogo completo y variado sin coste adicional, utilizando únicamente su carné de biblioteca como llave de entrada.

Películas gratis y legales con un solo registro

La plataforma digital eFilm Online ha desarrollado una aplicación diseñada para ofrecer películas gratis de manera totalmente legal, reforzando la misión de las bibliotecas como espacios culturales abiertos a la sociedad. El registro es sencillo: basta con disponer del carné de una biblioteca pública adscrita y activar las credenciales. Con esos datos, los usuarios acceden a un entorno digital que permite seleccionar entre cientos de títulos y visualizarlos en streaming desde ordenador, móvil, tableta o Smart TV.

El catálogo incluye cine independiente, producciones europeas, estrenos recientes, documentales, cortometrajes, animación y conciertos. Muchos contenidos están disponibles en versión original con subtítulos o doblados al español, lo que amplía las opciones para todo tipo de públicos. Además, cada biblioteca establece un número máximo de préstamos digitales al mes, adaptado a su política y recursos.

Una experiencia cultural online en expansión

Con este modelo, eFilm Online se consolida como una app para ver películas gratis y legal que contribuye a la democratización del acceso audiovisual. El servicio no solo fomenta la lectura y el consumo cultural, sino que también ofrece un valor añadido a las bibliotecas, al integrarlas en la vida digital de los usuarios.

El carácter multiplataforma permite que el visionado se realice en cualquier lugar, sin restricciones horarias y con una experiencia fluida. De este modo, las bibliotecas logran atraer a nuevas generaciones interesadas en contenidos digitales, mientras que los usuarios descubren cine de calidad sin recurrir a canales ilegales ni asumir costes elevados.

La propuesta refuerza el papel de las bibliotecas como agentes activos en la promoción cultural y abre la puerta a un futuro donde el acceso legal y gratuito a las películas online se perciba como una opción natural y sostenible.

