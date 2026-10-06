ELECTRO DEPOT celebra 10 años en España con una gran campaña de aniversario

Equipo de Alcalá - ELECTRO DEPOT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de octubre de 2026.- ELECTRO DEPOT celebra su décimo aniversario en España con una campaña especial durante el mes de octubre. Bajo el concepto "10 años equipando los hogares al precio más bajo", la compañía ofrecerá ofertas exclusivas, productos icónicos y diferentes acciones en tiendas, web y redes sociales, incluyendo una acción especial en sus tiendas el próximo 24 de octubre

10 años al lado de los hogares españoles

Desde la apertura de su primera tienda en España en 2016, ELECTRO DEPOT ha construido su propuesta alrededor de una idea única: hacer accesible la tecnología y el equipamiento del hogar gracias a precios bajos durante todo el año.



Diez años después, este aniversario representa una oportunidad para mirar atrás, recordar la evolución de la compañía en España y, sobre todo, agradecer la confianza de los miles de clientes que han formado parte de esta historia.



La campaña de aniversario pone en valor algunos de los productos que mejor representan el ADN de ELECTRO DEPOT y recorre los principales momentos de estos diez años, desde 2016 hasta 2026.



10 productos para celebrar 10 años

Como parte de esta celebración, a partir del 5 de octubre, ELECTRO DEPOT presenta una selección especial de 10 productos para celebrar sus 10 años, disponibles durante la campaña y con unidades limitadas.



A esta selección se suman tres productos icónicos que representan la evolución de la oferta de la compañía y su compromiso con una propuesta basada en productos de uso cotidiano, funcionales y accesibles.



Una oferta especial que permite a los consumidores celebrar el aniversario mientras siguen disfrutando del posicionamiento que ha acompañado a ELECTRO DEPOT durante estos diez años: equipar el hogar al precio más bajo.



Una celebración especial el 24 de octubre

El momento central de la celebración tendrá lugar el 24 de octubre, con una acción especial en las tiendas ELECTRO DEPOT de España.



Durante esta jornada, los clientes podrán participar en un sorteo con una devolución de compra por tienda en forma de tarjeta regalo, de hasta 300 €. Además, las tiendas se vestirán con la identidad visual del décimo aniversario, con una comunicación especial dedicada a la campaña y a los productos seleccionados. Una ocasión para celebrar los 10 años de ELECTRO DEPOT junto a sus clientes y convertir el aniversario en una experiencia compartida en tienda.



10 años de historia, 10 años de precios bajos

La campaña se desplegará durante todo el mes de octubre a través de una estrategia omnicanal que combinará tiendas, web, redes sociales, newsletter, contenidos con creadores y comunicación en medios.



Entre los contenidos desarrollados para este aniversario se encuentran la evolución de ELECTRO DEPOT entre 2016 y 2026, "10 años, 10 momentos", la historia de la compañía y sus productos icónicos.



El objetivo: celebrar los diez años de historia de ELECTRO DEPOT en España y comenzar a escribir los próximos diez junto a sus clientes.



Sobre ELECTRO DEPOT

ELECTRO DEPOT es una enseña especializada en electrodomésticos y productos multimedia que apuesta por un modelo único: ofrecer productos de calidad al precio más bajo, con una experiencia de compra directa y accesible.



La compañía nació con el objetivo de hacer accesible el equipamiento del hogar al mayor número de personas y cuenta actualmente con una red de tiendas en Francia, Bélgica y España.



En España, ELECTRO DEPOT abrió su primera tienda en Alcalá de Henares en 2016, dando comienzo a una historia que este año celebra su décimo aniversario.



Nombre contacto: Solène Rogissart

Descripción contacto: ELECTRO DEPOT

Teléfono de contacto: +33675984610



