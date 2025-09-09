Elixir avanza en su tecnología de IA pendiente de patente con una solución catalizadora para migración CCM

(Información remitida por la empresa firmante)

Elixir avanza en su tecnología de IA pendiente de patente con una solución catalizadora que revolucionará la migración CCM

San Francisco, 9 de septiembre de 2025.- Elixir ha anunciado hoy un avance significativo en su solicitud de patente para Elixir Catalyst, una innovadora solución basada en inteligencia artificial y aprendizaje automático que transforma la forma en que las organizaciones migran desde los sistemas heredados de gestión de comunicaciones con los clientes (CCM). Esta revolucionaria tecnología aborda uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan las empresas hoy en día: sustituir las plataformas CCM críticas que llevan años o incluso décadas profundamente integradas en las operaciones comerciales.



“La migración de CCM se ha considerado durante mucho tiempo uno de los proyectos tecnológicos más costosos y de mayor riesgo que puede emprender una organización”, afirma Tarek Harry, director ejecutivo de Elixir. “Con Elixir Catalyst, estamos cambiando radicalmente esta realidad. Nuestra tecnología de IA, pendiente de patente, puede reducir los plazos de migración entre 3 y 4 veces y los costes entre un 50 % y un 80 %, transformando lo que antes era una pesadilla de varios años y varios millones de dólares en un proceso optimizado y predecible”.



Las migraciones tradicionales de CCM suelen durar más de un año y costar millones de dólares, especialmente en el caso de las soluciones heredadas que requieren la reconstrucción manual completa de las plantillas.



Las organizaciones se enfrentan a la dolorosa realidad de las complejas migraciones de datos y los riesgos de cumplimiento normativo de alto nivel que pueden detener la producción y perjudicar los resultados finales. Elixir Catalyst resuelve estos retos mediante su innovador enfoque, que solo requiere fuentes de datos y archivos PDF de muestra para generar automáticamente plantillas Elixir Cloud totalmente funcionales. La solución combina tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático pendiente de patente con servicios profesionales expertos para convertir rápidamente documentos heredados y de la competencia, al tiempo que mantiene la fidelidad de las plantillas mediante comprobaciones integradas y supervisión humana.



“Lo que hace que Elixir Catalyst sea realmente revolucionario es su enfoque independiente del proveedor y del Sistema”, afirma Libby Koehn, vicepresidenta global de Producto de Elixir. “No necesitamos acceder a la plataforma CCM original, solo a muestras de archivos PDF generados y a sus fuentes de datos. Esto significa que las organizaciones pueden finalmente liberarse de los sistemas heredados sin las barreras tradicionales de integraciones complejas y esfuerzos de reconstrucción manual. Nuestra tecnología de IA incluso descubre reglas empresariales y de datos para contenidos variables y recursos compartidos, y optimiza las plantillas durante el proceso de conversion”.



La solución ya ha demostrado un notable éxito en la práctica. Una de las mayores aseguradoras del país utilizó Elixir Catalyst para migrar desde sus sistemas heredados en menos de un año, con un coste un 60 % inferior al de su competidor más cercano, evitando los plazos de varios años y los costes millonarios presupuestados por los proveedores de CCM tradicionales.



Las principales ventajas de Elixir Catalyst incluyen:



• Reducción drástica del tiempo y los costes de migración gracias a la automatización basada en inteligencia artificial.



• Aceleración del tiempo de amortización gracias a la eliminación del rediseño manual de plantillas.



• Mayor fidelidad de las plantillas gracias a los controles de calidad integrados y la supervisión de expertos.



• Enfoque independiente del sistema que solo requiere archivos PDF de muestra y fuentes de datos.



• Generación optimizada de plantillas mediante la detección y generación inteligentes de asignaciones de datos, reglas de contenido variable y recursos compartidos.



A medida que las organizaciones reconocen cada vez más la necesidad de modernizar sus sistemas de comunicación para mejorar la seguridad, la escalabilidad y la agilidad empresarial, Elixir Catalyst ofrece una vía transformadora que reduce significativamente los riesgos y las complejidades tradicionales de la migración de CCM.



El avance de la solicitud de patente de Elixir representa un hito significativo en el compromiso de la empresa con la innovación en el ámbito de las comunicaciones con los clientes, basándose en su plataforma nativa en la nube que ya permite a los usuarios empresariales crear comunicaciones personalizadas a gran escala.



Sobre Elixir

Elixir es líder en el ámbito de la comunicación con los clientes. “Nuestra plataforma de gestión de la comunicación con los clientes (CCM) nativa en la nube permite a los usuarios empresariales crear comunicaciones personalizadas y significativas a gran escala sin complejidad técnica. Combinamos tecnología innovadora con una profunda experiencia en el sector para transformar la forma en que las organizaciones se relacionan con sus clientes. Desde pólizas de seguro que protegen a las familias hasta estados financieros que aseguran el futuro, mejoramos el elemento humano de las comunicaciones con los clientes al tiempo que gestionamos requisitos complejos con precisión y cuidado”.



Más información en Elixir.com







Contacto

Nombre contacto: Melissa Yearta

Descripción contacto: Directora de Marketing en Elixir

Teléfono de contacto: 323-309-5608

